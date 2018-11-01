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ترويج أكياس برمز "الميزان" يثير ضجة بتاونات

ترويج أكياس برمز "الميزان" يثير ضجة بتاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 01 نونبر 2018 - 10:45

أثار توزيع أكياس للتسوق، تحمل رمز "الميزان" واسم حزب الاستقلال باللغات الثلاث العربية والفرنسية والأمازيغية، على عدد من تجار المواد الغذائية بالتقسيط بتاونات ضجة وسط حزب الاستقلال بإقليم تاونات. كما خلّف ذلك ردود أفعال غاضبة لدى مختلف الفرقاء السياسيين الآخرين بالإقليم، الذين طالبوا السلطات بالتدخل لوقف ترويج هذه الأكياس معتبرين أن هذه الخطوة مخالفة للقانون.

ووفقا لما أورته مصادر هسبريس فإن توزيع هذه الأكياس، المشابهة للأكياس التي استعملها حزب الاستقلال خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، همّ على الخصوص السوق المركزي بمدينة تاونات ودائرة غفسا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الثمن البخس لهذه الأكياس شجّع التجار، خلال اليومين الماضيين، على الإقبال عليها من أجل إعادة بيعها للزبناء بالتقسيط بهامش ربح مغرٍ.

إلى ذلك، أورد المفضل صباحو، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال ومدير الحملة الانتخابية لحزب "الميزان" بدائر القرية غفساي خلال الانتخابات التشريعية السابقة، أن التحريات التي باشرها مناضلو هيئته السياسية مكنت من تحديد هوية الشخص الذي قام بترويج هذه الأكياس بالجملة.

وكشف عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال ومدير الحملة الانتخابية لحزب "الميزان" بدائر القرية غفساي خلال الانتخابات التشريعية السابقة، في تصريح لهسبريس، أن الحزب بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يخص هذه الواقعة عبر التوجه إلى القضاء.

وأبرز صباحو، الذي أكد أن تصريحه يبقى غير رسمي في انتظار تجميع المعطيات حول هذه الواقعة وإصدار موقف معبر عن رأي الحزب، أن لا علاقة للاستقلاليين بتاونات بترويج هذه الأكياس، مشيرا إلى أن مواطنين اتصلوا بمسؤولي هيئته السياسية وبلغوا عن ترويج هذه الأكياس، دون أن يستبعد أن تكون جهة ما قامت بطبع هذه الأكياس للإساءة إلى حزبه، خاتما تصريحه بالقول بأن "من عمد إلى ترويج هذه الأكياس يتحمل مسؤوليته في ذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - انشري يا عزيزتي الخميس 01 نونبر 2018 - 11:16
اودي هههههه اشهار بالفن وتابعو شخص مجهول
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2 - abderrahim الخميس 01 نونبر 2018 - 11:39
من لازال يروج للأحزاب ويتبعها في زمننا هذا حقيقة هو من عالم آخر حتى الحيوان يتبرأ منه
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