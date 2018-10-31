وزارة النقل تدعو إلى الحيطة بسبب التساقطات

هسبريس من الرباط

أهابت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بمستعملي الطريق على توخي الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم أثناء التساقطات المطرية والثلجية التي تعرفها المملكة.

وذكر بلاغ للوزارة أنه على إثر النشرة الخاصة التي صدرت عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص الأمطار العاصفية والتساقطات الثلجية التي يعرفها المغرب ابتداء من يوم أمس، سيما بالأقاليم المتواجدة بالأطلسين المتوسط والكبير والريف والهضبة العليا الشرقية، فإنه من المحتمل أن تعرف بعض المحاور الطرقية اضطرابات في حركة السير أو انقطاعات بفعل الأمطار والثلوج.

وأضاف المصدر ذاته أنه في مثل هذه الحالات الجوية التي تتزامن مع العطلة السنوية فإن الوزارة، وحرصا منها على سلامة مستعملي الطريق، تؤكد على توخي الحيطة والحذر خلال التنقلات مع الحرص على السفر نهارا بدل الليل، والاستعداد القبلي للسفر وذلك بالخصوص بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات واستعمال إطارات العجلات الخاصة بالثلوج والتزود بالوقود الكافي، مشددة على ضرورة احترام السائقين لعلامات التشوير والحواجز الثلجية، وكذا الامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق الوزارة المتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية، قصد ضمان أمثل للسير والجولان خاصة أثناء تنظيم حركة السير عبر القوافل مع التحلي بالصبر خلال عمل فرق إزاحة الثلوج.

كما تدعو الوزارة كافة السائقين إلى احترام مسافة الأمان بين المركبات وعدم الإفراط في السرعة، و"تجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة" وكذا "التزود بالمؤونة اللازمة والأغطية تحسبا لأي طارئ"، مشيرة إلى أنها تظل رهن إشارة المواطنين 24 ساعة على 24 لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية، وصفحتها الرسمية على الفيسبوك.

ووضعت الوزارة أيضا رهن إشارة المواطنين التطبيق الجديد (طريقي MA ROUTE) الذي أعدته خصوصا للهواتف الذكية، حيث يمكن من خلاله الاطلاع الآني على "حالة الطرق على الخريطة الوطنية"، أو الاتصال بمركز الديمومة التابع لمديرية الطرق.