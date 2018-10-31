24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- استمرار احتجاج "أساتذة الجالية" .. الغاضبون يتشبثون بتنقيط الأقدمية
- الأجواء العاصفية مستمرة في مختلف أرجاء المملكة
- "العربية للطيران" تربط طنجة ومراكش والداخلة
- اصطدام حافلة وتاكسي يقتل 3 أشخاص في أزيلال
- مقاييس الأمطار في البلاد: طنجة تتلقى 83 ملمترا
شقير: "الرمال المخزنية المتحركة" تبتلع مؤسسة رئاسة الحكومة (5.00)
مهنيون: إضراب شاحنات نقل البضائع يشل الرّواج الاقتصادي بالمغرب (5.00)
رئيس الحكومة يعد "سوسيين" بمواجهة جرائم واعتداءات رُعاة رحل (5.00)
معتقلو حراك جرادة يضربون عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن (5.00)
- نقابات التعليم تلتقي بالوزير أمزازي وترفض جديد التوقيت المدرسي - (111)
- المغرب يعتزم الاستمرار في مسلسل "الخوصصة" لدعم ميزانية الدولة - (71)
- هل المطار الجديد في إسطنبول هو الأكبر والأفضل في العالم؟ - (66)
- المدارس الخصوصية بالمغرب تُوافق على التوقيت المدرسي الجديد - (56)
- منتوج مغربي جديد يشجّع الادخار لدى الفئات ذات الدخل غير القار - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وقفة احتجاجية لذوي الاحتياجات الخاصة بمراكش
نظّم أعضاء فرع مراكش لتنسيقية السلام الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، الأربعاء، وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفوه بـ"الوضع المزري لهذه الفئة"، وللمطالبة بمجانية النقل الحضري وعلى متن القطار.
حميد قاسمي، منسق الفرع المذكور، قال لهسبريس إن "هذا الشكل الاحتجاجي يأتي استنكارا وتنديدا بمجموعة من المشاكل التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة، كرفض شركة النقل الحضري بمراكش التعامل مع الذين يعانون من جميع الإعاقات"، مشيرا إلى أن "المتضررين يطالبون بتحسين وضعيتهم، وعدم الاستهتار بها، وهو ما دأبت جميع الحكومات على القيام به"، على حد قوله.
"بطاقة المعاق، التي تمت المصادقة عليها منذ حكومة الوزير الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي، لم تخرج بعد إلى الوجود، رغم ما صرف عليها من مبالغ مالية من المال العام"، يورد المتحدث نفسه، مضيفا "أن الولوجيات شبه منعدمة بمدينة مراكش، وأن قانون 13/97 غير ذي جدوى، لغياب القوانين المنظمة التي ستمكن من ضمان حقوق المعاقين بشكل عام".
"غياب التحسيس بقضيتهم المعاق بشكل عام، سواء تعلق الأمر بكلفة الإعاقة والتطبيب والسكن في الإعلام الرسمي"، ملاحظة أخرى سجلها المحتجون، واصفين "صندوق التماسك الاجتماعي بالمزايدة السياسية"، وفق تعبيرهم.