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الرئيسية | جهات | وقفة احتجاجية لذوي الاحتياجات الخاصة بمراكش

وقفة احتجاجية لذوي الاحتياجات الخاصة بمراكش

وقفة احتجاجية لذوي الاحتياجات الخاصة بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:12

نظّم أعضاء فرع مراكش لتنسيقية السلام الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، الأربعاء، وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفوه بـ"الوضع المزري لهذه الفئة"، وللمطالبة بمجانية النقل الحضري وعلى متن القطار.

حميد قاسمي، منسق الفرع المذكور، قال لهسبريس إن "هذا الشكل الاحتجاجي يأتي استنكارا وتنديدا بمجموعة من المشاكل التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة، كرفض شركة النقل الحضري بمراكش التعامل مع الذين يعانون من جميع الإعاقات"، مشيرا إلى أن "المتضررين يطالبون بتحسين وضعيتهم، وعدم الاستهتار بها، وهو ما دأبت جميع الحكومات على القيام به"، على حد قوله.

"بطاقة المعاق، التي تمت المصادقة عليها منذ حكومة الوزير الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي، لم تخرج بعد إلى الوجود، رغم ما صرف عليها من مبالغ مالية من المال العام"، يورد المتحدث نفسه، مضيفا "أن الولوجيات شبه منعدمة بمدينة مراكش، وأن قانون 13/97 غير ذي جدوى، لغياب القوانين المنظمة التي ستمكن من ضمان حقوق المعاقين بشكل عام".

"غياب التحسيس بقضيتهم المعاق بشكل عام، سواء تعلق الأمر بكلفة الإعاقة والتطبيب والسكن في الإعلام الرسمي"، ملاحظة أخرى سجلها المحتجون، واصفين "صندوق التماسك الاجتماعي بالمزايدة السياسية"، وفق تعبيرهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عمى الأبصار . الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 21:32
هناك دول تمنح راتبا شهريا للمعاق وأنتم حتى لاتسمحون لهم بركوب المواصلات مجانا ما أقساكم وأما ابعدكم عن الإنسانية .
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