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والي مراكش يتفقد أبرز المشاريغ بمدينة الصويرة

والي مراكش يتفقد أبرز المشاريغ بمدينة الصويرة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 01 نونبر 2018 - 08:40

قام كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، رفقة عادل مالكي عامل إقليم الصويرة ومسؤولين محليين، الأربعاء، بزيارة شملت أهم المشاريع الكبرى التي تشهدها مدينة الرياح.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة والي الجهة للزيارات الميدانية لأقاليم الجهة، ولتفقد سير الأشغال على مستوى الميناء. كما قام هذا الوفد بجولة شملت أهم شوارع وأزقة المدينة القديمة، تماشيا مع برنامج تثمين المدن العتيقة الذي ترأس الملك محمد السادس، يوم الاثنين 22 أكتوبر الماضي، بساحة "رياض العروس" بمراكش، حفل تقديم التدابير المتخذة لإنجازه مشاريعه.

وكانت مدينة الصويرة حظيت، إلى جانب كل من مراكش وسلا ومكناس، بإطلاق برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة بها، لتحسين ظروف عيش الساكنة ورفع جاذبية المدينة على المستويين الثقافي والسياحي.

يذكر أن مدينة الصويرة تتطلع إلى زيارة ملكية ينتظر منها أن تدفع بعجلة التنمية بالإقليم، من خلال إعطاء انطلاقة العديد من المشاريع الكبرى؛ كالسد الذي تم تشييده بموقع "زرار" على وادي "لقصوب"، والذي سيمكن من تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وإعادة هيكلة ميناء المدينة، لحمولته التاريخية وأهميته الإستراتيجية.

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