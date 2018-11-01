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كُتّاب وآراء
حفل يكرم أطرا صحية بمستشفى "دار الضمانة"
في خطوة تهدف إلى تكريس ثقافة الاعتراف، التأم عدد من موظفي وزارة الصحة بإقليم وزان، الأربعاء، في حفل تكريم عدد من الأطر المحالة على التقاعد وأخرى استفادت من الحركة الانتقالية؛ وذلك بحضور عادل مصطفى، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، وهشام وقاص، مدير المركز الاستشفائي بوزان، وفعاليات نقابية.
ويشكل النشاط، حسب اللجنة التنظيمية، تقليدا سنويا رمزيا يروم تكريم أسرة الصحة والاعتراف بالمجهودات التي تبذلها أطرها؛ وهو الموعد الذي عرف تكريم 5 ممرضين محالين على التقاعد عن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم وزان، والاحتفاء بـ35 إطارا استفادوا من الحركة الانتقالية؛ وذلك على إيقاع وصلات وفقرات موسيقية أدتها فرقة موسيقية محلية.