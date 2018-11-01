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الرئيسية | جهات | "الزهراوي" يقرب الجراحة بالمنظار من ساكنة وزان

"الزهراوي" يقرب الجراحة بالمنظار من ساكنة وزان

"الزهراوي" يقرب الجراحة بالمنظار من ساكنة وزان
هسبريس من وزان
الخميس 01 نونبر 2018 - 10:05

انطلق بالمركز الاستشفائي أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان العمل بجهاز "السليوسوكوبي"، أو الجراحة بالمنظار؛ من خلال إجراء أولى التدخلات الجراحية بواسطة المنظار لـمعالجة "فتوق"، وكذا لإزالة الصفراء (المرارة) لمرضى يتوفرون على بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد".

وفي هذا الصدد قال مصدر مسؤول إن هذا النوع من العمليات أصبح متاحا بالمؤسسة الصحية سالفة الذكر، مشيرا إلى "إجراء 5 عمليات تكللت بالنجاح، وإلى برمجة عدد من العمليات الجراحية في قادم الأيام"، على حد قوله.

وأضاف المصدر الطبي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز العرض الصحي والخدمات الجراحية لفائدة ساكنة الإقليم الجبلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ht.brahim الخميس 01 نونبر 2018 - 10:38
وزان وتاونات. قطبان ناشئان في مجال تحسين العرض الصحي. شكر و تنويه للفاعلين في المجال الصحي من فرق طبية و أجهزة إدارية ونشطاء مدنيين. المدينتين يستحقان و يستطيعان النهوض نحو غد أفضل
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