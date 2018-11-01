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اشرورو يحذر من استفحال ظاهرة الرعي الجائر

اشرورو يحذر من استفحال ظاهرة الرعي الجائر
هسبريس من الرباط
الخميس 01 نونبر 2018 - 02:05

طالب محمد اشرورو، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب، بعقد اجتماع مشترك للجنتي القطاعات الإنتاجية والداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، سبق للفريق ذاته أن تقدم بطلب بشأنه في 29 من يونيو 2018.

وقال محمد اشرورو، في رسالة تذكيره للحبيب المالكي التي توصلت هسبريس بنسخة منها: "ألفت انتباهكم إلى الطلب الذي تقدمت به إليكم في 29 يونيو 2018، باسم فريق الأصالة والمعاصرة، والمتعلق بعقد اجتماع مشترك بين لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ولجنة القطاعات الإنتاجية".

وأضاف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن ذلك يأتي طبقا لما تنص عليه مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولاسيما المادة 104 منه، لمناقشة وتدارس موضوع "استفحال ظاهرة الرعي الجائر من قبل الرعاة الرحل بجهة سوس ماسة، وتداعياتها الخطيرة على التنمية والاستقرار الاجتماعي بالمنطقة".

ونبه اشرورو إلى أنه رغم استعجالية الطلب لم يعرف منذ ذلك الحين طريقه إلى التفعيل، وزاد: "كما أنني لم أتوصل بشأنه، من لدنكم، بأي توضيح أو جواب حول مآله"، مبرزا أنه بالنظر إلى "المنحى والأبعاد الخطيرة التي باتت تتخذها ظاهرة استفحال ظاهرة الرعي الجائر من قبل الرعاة الرحل بجهة سوس ماسة، خاصة بالنسبة للأمن والسلم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بالجهة، فإنه يطالب رئيس مجلس النواب بإفادته بمآل الطلب، ويجدد التأكيد على ضرورة تفعيله وبشكل عاجل".

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1 - زوند زوند الخميس 01 نونبر 2018 - 02:20
زوند زوند اخواني السواسة بحلكم بحال اخوتكم صحراوى, خليو الابل ترعى مع الماعز, والبركة تنزل من السماء
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