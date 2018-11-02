توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات والهضاب العليا وشمال المنطقة الشرقية.

ومن المنتظر أن تمر سحب كثيفة نوعا ما مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة في كل من المنطقة الشرقية والريف ومنطقة طنجة خصوصا خلال الليلة القادمة.

وستكون الأجواء مستقرة بمعظم أرجاء المملكة وسماء قليلة السحب إلى صافية، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي إلى شمالية بالسواحل والسهول الأطلسية الوسطى، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وستكون معتدلة شرقية إلى جنوبية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي إلى غربية بباقي جهات المملكة، مع هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة صفر و7 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بالشياضمة وأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المملكة، وما بين 7 و14 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16درجة بالمرتفعات وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بالسايس وجنوب المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية، وما بين 22 و27 درجة بالمتبقى من السواحل والسهول الأطلسية والسهول الداخلية وداخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وما بين 27 و32 درجة بسوس والمتبقى من الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفايةن وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.