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الرئيسية | جهات | هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الخميس 01 نونبر 2018 - 14:16

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من صباح أمس الأربعاء إلى غاية صباح اليوم الخميس:

- إفران : 69 ملمترا - القنيطرة : 46 ملمترا - تازة : 42 ملمترا - سيدي سليمان : 24 ملمترا - فاس : 22 ملمترا - مكناس : 20 ملمترا - الرباط : 19 ملمترا - الجديدة : 17 ملمترا.

خريبكة : 14 ملمترا - بنسليمان : 13 ملمترا - تطوان : 11 ملمترا - بني ملال : 7 ملمترات - الحسيمة والصويرة : 3 ملمترات - النواصر وتزنيت : ملمتران - مراكش وأكادير : ملمتر واحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سمير الخميس 01 نونبر 2018 - 14:52
الله يعطينا الشتاء على قد النفع.
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2 - الوجدي الخميس 01 نونبر 2018 - 15:21
بغيت غي نعرف واش حنا فوجدة مدخلينش فهذ لبلاد
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3 - مقاطعون الخميس 01 نونبر 2018 - 15:23
على المدن التي حصلت على أقل من 15 ،أن تعمل

و تجتهد أكثر لتحسين معدلاتها، كفى من الخمول .
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