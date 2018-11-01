هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من صباح أمس الأربعاء إلى غاية صباح اليوم الخميس:

- إفران : 69 ملمترا - القنيطرة : 46 ملمترا - تازة : 42 ملمترا - سيدي سليمان : 24 ملمترا - فاس : 22 ملمترا - مكناس : 20 ملمترا - الرباط : 19 ملمترا - الجديدة : 17 ملمترا.

خريبكة : 14 ملمترا - بنسليمان : 13 ملمترا - تطوان : 11 ملمترا - بني ملال : 7 ملمترات - الحسيمة والصويرة : 3 ملمترات - النواصر وتزنيت : ملمتران - مراكش وأكادير : ملمتر واحد.