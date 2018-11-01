24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/11/2018
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:12
|18:39
|19:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- دار السلام التنزانية تشن حملة لمكافحة المثلية
- "العربية للطيران" تربط طنجة ومراكش والداخلة
- مغادرة ريال مدريد تملأ جيوب المدرب لوبيتيغي
- "البيجيدي" يتهم مستشاري "البّام" بعرقلة المشاريع الملكية في الرباط
- ما أحوجنا إليك يا فرنسا!
هولندا تصعّدُ ضد الرباط وترفض تسليم شعو إلى السلطات المغربية (5.00)
"تسكيوين".. رقصة أمازيغية بالجنوب الشرقي تحظى باعتراف دولي (5.00)
- الجواهري يربط ضعف مستوى الادخار لدى المغاربة بالبطالة والأمية - (103)
- التوقيت المدرسي الجديد يثير مخاوفَ من تقليص الحصص التعليمية - (80)
- المدارس الخصوصية بالمغرب تُوافق على التوقيت المدرسي الجديد - (75)
- منتوج مغربي جديد يشجّع الادخار لدى الفئات ذات الدخل غير القار - (65)
- علاقة حكيمي بحسناء إسبانية تثير فضول وسائل الإعلام الأوروبية - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة
الخميس 01 نونبر 2018 - 14:16
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من صباح أمس الأربعاء إلى غاية صباح اليوم الخميس:
- إفران : 69 ملمترا - القنيطرة : 46 ملمترا - تازة : 42 ملمترا - سيدي سليمان : 24 ملمترا - فاس : 22 ملمترا - مكناس : 20 ملمترا - الرباط : 19 ملمترا - الجديدة : 17 ملمترا.
خريبكة : 14 ملمترا - بنسليمان : 13 ملمترا - تطوان : 11 ملمترا - بني ملال : 7 ملمترات - الحسيمة والصويرة : 3 ملمترات - النواصر وتزنيت : ملمتران - مراكش وأكادير : ملمتر واحد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
2 - الوجدي الخميس 01 نونبر 2018 - 15:21
بغيت غي نعرف واش حنا فوجدة مدخلينش فهذ لبلاد
3 - مقاطعون الخميس 01 نونبر 2018 - 15:23
على المدن التي حصلت على أقل من 15 ،أن تعمل
و تجتهد أكثر لتحسين معدلاتها، كفى من الخمول .
و تجتهد أكثر لتحسين معدلاتها، كفى من الخمول .
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3