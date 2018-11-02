تضارب الآراء يلف انسحاب مندوب الصحة بالمضيق‬

أيوب صدور من تطوان

وصف الدكتور عبد الإله الصمدي، المندوب الإقليمي بالنيابة لوزارة الصحة بالمضيق الفنيدق، سلوك المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، بـ"غير المسؤول"، مشيرا إلى أنه استدعى ثلاثة مكاتب نقابية من أجل تدارس ملفها المطلبي بهدف بلورة حلول لتجاوز بعض المعيقات التي تشوب العمل بالمندوبية الإقليمية للصحة سالفة الذكر.

وأضاف المسؤول، في تصريح لهسبريس، أنه خصّص ساعتين لكل مكتب نقابي قصد التطرق لمجموعة من النقاط؛ غير أن اللقاء، الذي جمعه بممثلي المكتب الإقليمي للـODT، تجاوز المدة المحددة بسبب تضمن الملف المطلبي لعدة مشاكل؛ وهو ما دفع ممثلي مكتب نقابي آخر إلى طرق بابه بحكم وصول موعد انطلاق لقائهم بالمسؤول الأول على تدبير شؤون القطاع.

وشدد الصمدي على أن هذا الوضع دفعه إلى الخروج من الاجتماع الذي كان يجمعه بممثلي الـ ODTمن أجل احتواء الوضع وطمأنة المكتب النقابي الآخر والتحاور معهم، داعيا أعضاءه إلى تأجيل الموعد بحكم ضيق الوقت، قبل أن يتفاجأ بمغادرة أعضاء المنظمة الديمقراطية للصحة لقاعة الاجتماع وخروجهم ببيان يدعون فيه ما وصفوه بـ"الانسحاب من اجتماع رسمي، دون سابق إنذار"، وفق تعبير البيان الذي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه.

وكان المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة قد سجل، في بلاغ توصلت به هسبريس، ما قال عنه "انسحاب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بعمالة المضيق الفنيدق من اجتماع رسمي مع الفرقاء النقابيين، واصفا التصرف بغير المسؤول و"غير الأخلاقي"، وفق تعبير الوثيقة النقابية.

وقال البلاغ ذاته إن المندوب الإقليمي للصحة انسحب بشكل هستيري وغير أخلاقي من اجتماع رافضا التجاوب والرد على ملاحظات المكتب النقابي لحل المشاكل التي تعيق السير العادي للعمل وتؤرق بال المواطنين ومرتفقي مراكز العلاج والاستشفاء.

وأكد أعضاء المكتب النقابي للـODT أنهم تواصلوا مع المندوب الإقليمي للصحة عن طريق الكاتب الإقليمي ورئيسة مصلحة الشؤون الإدارية والاقتصادية التي توجهت إلى مكتبه مرتين من أجل استكمال الحوار إلا أنه رفض ذلك، وفق صياغة البلاغ.