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الرئيسية | جهات | نقابة تحتج ضد تثبيت "التوقيت الصيفي" بسطات

نقابة تحتج ضد تثبيت "التوقيت الصيفي" بسطات

نقابة تحتج ضد تثبيت "التوقيت الصيفي" بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 01 نونبر 2018 - 21:05

نظّم المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بسطات وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للضرائب للمدينة ذاتها، للتنديد والاحتجاج على القرار الحكومي القاضي بتثبيت العمل بالتوقيت الصيفي على طول السنة دون دراسة حقيقية أو تقييم قبلي يعكس الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوّة منه.

ورفع المحتجون، خلال أطوار الوقفة، شعارات تطالب حكومة سعد الدين العثماني بالتراجع عن القرار، والعودة إلى العمل بالتوقيت العادي، على حد تعابير المحتجين.

الشريف بلعيد، الكاتب العام المحلي للمنظمة الديمقراطية للمالية بسطات، أوضح أن "هذه الوقفة الاحتجاجية تدخل في إطار تنفيذ قرار للمكتب التنفيذي، الذي دعا في بلاغه الوطني إلى تنظيم وقفات من قبل الفروع بجميع أقاليم المملكة".

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، "أن المنظمة الديمقراطية عبّرت، من خلال الوقفة، عن احتجاجها على إقدام حكومة العثماني على تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي على طول السنة"، ووصف القرار بـ"الارتجالي والتعسفي والغريب والمتسرّع"، معلّلا ذلك بعدم إشراك فعاليات المجتمع المدني والفعاليات النقابية.

وعبّر الفاعل النقابي ذاته عن التذمّر السائد وسط العمال والمستخدمين والنقابيين بسبب "القرار الانفرادي"، دون إشراك باقي الشركاء الاجتماعيين واستشارة المواطن المغربي حول موقفه اتجاه التوقيت الصيفي على مدار السنة.

وحذّر الشريف بلعيد من التداعيات السلبية لهذا القرار على حياة المواطنين؛ منهم العمال والتلاميذ والطلبة وباقي فئات المجتمع، كمعاناة الأسر في التوفيق بين ترتيب حاجات أبنائهم المتمدرسين ومراعاة احترام أوقات العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - l'expert retraite bénévole الخميس 01 نونبر 2018 - 21:31
نظّم المكتب المحلي.... بسطات وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للضرائب للمدينة ذاتها، للتنديد والاحتجاج على القرار الحكومي القاضي بتثبيت العمل بالتوقيت الصيفي على طول السنة دون دراسة حقيقية أو تقييم قبلي يعكس الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوّة منه.

و على كل من يرغب أداء ما بذمته من ديون لتمويل الميزانية أن يبدل الساعة بأخرى ويمشي حتى يجي أو اللي بغا إربح العام طويل.
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2 - محمدبرزوك الخميس 01 نونبر 2018 - 21:42
الاحتجاجات لاتهتم بهاهذه الحكومة لانهاتعتبر نفسهافوق ارادة الشعب بل الذى يهمهاان يكون توقيتهامطابقا لاروباوبالخصوص لماوجدت الفرصة مواتيةوسانحةلرغبتهاوذلك لماقررالبرلمان الاروبى الاستغناء عن زيادة الساعة،مماسيجعل توقيت حكومتنا مطابق والى الابدلتوقيت اروباالذى لن يسبق لحكومتناان تساوى توقيتها مع اروباالا بعد ان قررت اروبا الغاءزيادةالساعة.
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