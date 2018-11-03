توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، مرور سحب كثيفة نوعا ما مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بأقصى شمال المملكةن مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل والسهول ومن المحتمل السايس والشرق والواجهة المتوسطية.

وستكون الأجواء مستقرة بمعظم أرجاء المملكة مع سماء قليلة السحب إلى صافية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشمالية إلى متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة صفر و5 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 6 و11 درجة بالشرق والسهول الداخلية والجنوب الشرقي، وما بين 11 و16 درجة بالواجهة المتوسطية والبوغاز والسايس وسوس والسواحل الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16درجة بالمرتفعات والشرق، وما بين 16 و22 درجة بالسايس والبوغاز والواجهة المتوسطية والسواحل والسهول المحيطية الشمالية، وما بين 21 و26 درجة بالمتبقي من السواحل والسهول الأطلسية والسهول الداخلية والجنوب الشرقي وقرب السواحل الوسطى والجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بسوس والمتبقي من الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هادئ بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة والقنيطرة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.