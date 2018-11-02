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الرئيسية | جهات | تازة تتصدر مدن المملكة الأكثر استقبالا للأمطار

تازة تتصدر مدن المملكة الأكثر استقبالا للأمطار

تازة تتصدر مدن المملكة الأكثر استقبالا للأمطار
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 02 نونبر 2018 - 13:47

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس فاتح نونبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم الجمعة 02 نونبر 2018 :

- تازة : 21 ملمتر

- القنيطرة : 8 ملمتر

- مكناس : 5 ملمتر

- فاس و خريبكة : 4 ملمتر - بنسليمان : 3,8 ملمتر

- وجدة ، الناظور، الحسيمة، المحمدية، البيضاء-آنفا، النواصر، وسطات : 2 ملمتر

- سيدي سليمان، طانطان، تارودانت : 1 ملمتر

- سيدي إفني، بني ملال، مراكش، بوعرفة، الجديدة، أكادير: أقل من ملمتر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مقاطعون الجمعة 02 نونبر 2018 - 14:44
هنيئا لمدينة تازة ولسكانها الذين يستحقون كل الشكر
على حسن توجيهها. وفقها الله في أمطارها
وبارك لها في منطقتها.نعم التربية ونعم الاستثمار الذي أتى
أكله معنويا وماديا.ما شاء الله عليك وموفقة دائما أيتها المدينة
مثل هذه تستحق ان يقال عنها زينة الحياة الدنيا.
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2 - سيموا الجمعة 02 نونبر 2018 - 14:53
تازة تتصدر تساقطات المطر ، انه خبر جيد ولكن ماذا عن راعي الغنم البسيط الذي حاصرته الثلوج مع نعاجه في الجبل وأصبح منذ ايام في عداد المفقودين؟ لماذا لم تتحرك السلطات كما تحركت عند فقدان إسبان في جبال الاطلس؟ نريد جواب .
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