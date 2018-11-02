تازة تتصدر مدن المملكة الأكثر استقبالا للأمطار

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس فاتح نونبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم الجمعة 02 نونبر 2018 :

- تازة : 21 ملمتر

- القنيطرة : 8 ملمتر

- مكناس : 5 ملمتر

- فاس و خريبكة : 4 ملمتر - بنسليمان : 3,8 ملمتر

- وجدة ، الناظور، الحسيمة، المحمدية، البيضاء-آنفا، النواصر، وسطات : 2 ملمتر

- سيدي سليمان، طانطان، تارودانت : 1 ملمتر

- سيدي إفني، بني ملال، مراكش، بوعرفة، الجديدة، أكادير: أقل من ملمتر