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الرئيسية | جهات | المحكمة الإدارية تقضي بعزل رئيس جماعة أمرزكان

المحكمة الإدارية تقضي بعزل رئيس جماعة أمرزكان

المحكمة الإدارية تقضي بعزل رئيس جماعة أمرزكان
هسبريس من ورزازات
الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:02

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الجمعة، بعزل أحمد لماوي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من رئاسة المجلس الجماعي أمرزكان، بإقليم ورزازات، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضده وزارة الداخلية ممثلة في شخص عامل الإقليم.

وقضت المحكمة الإدارية "الابتدائية" أولا بقبول المقال الافتتاحي شكلا، وثانيا بعدم قبول المقال المضاد شكلا ومقال التدخل، وفي الموضوع بعزل المسؤول الجماعي المذكور من منصب رئاسة جماعة أمرزكان، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبرفض طلب النفاذ المعجل.

الحكم القطعي رقم 1740 الذي أصدرته المحكمة الإدارية، في حق رئيس جماعة أمرزكان، جاء بعد تصويت 13 عضوا بالجماعة ذاتها، من أصل 15، على النقطة المتعلقة بإقالة الرئيس في دورة أكتوبر الماضية، بعد استنفاد سنوات من الولاية التدبيرية.

مصدر مسؤول أكد في تصريح لهسبريس أن عامل إقليم ورزازات قام بما يقتضيه الفصل 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113-14 المتعلقة بإقالة الرئيس، موضحا أن تدخلات المسؤول الإقليمي ذاته اتسمت بالحياد التام وتطبيق القانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - جواد أبير الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:55
إقالة الرئيس بتدخل العامل وبتصويت أغلبية الأعضاء ضد بقاء الرئيس على رأس الجماعة إجراء قانوني ودمقراطي يهدف إلى إفساح المجال لوجه جديد قد يعطي نفس جديد ونشاط ودينامية لتسيير جيد وحكيم إلا أن أغلب راساء الجماعات لا يقبلون نتيجة التصويت كما وقع لرئيس الكارة مما يستدعي تدخل العامل وبمساعدة المحكمة التي تقضي في الغالب بعزل وإقالة الرئيس لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو ماهي الحصيلة والإنجازات التي قامت بها الجماعة في ظل هذا الرئيس أو ذاك
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2
2 - رأي الجمعة 02 نونبر 2018 - 16:11
هل يمكن للمحكمة الادارية الغاء قرار رئيس الحكومة بزيادة ساعة الى التوقيت القانوني للمملكة مع العلم ان التوقيت القانوني للمملكة اقره مرسوم ملكي ولا يمكن تعديله الا بمرسوم ملكي لان المرسوم الملكي اقوى قانونا واسمى من قرار اداري بيد الوزير
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