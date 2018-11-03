دعم تثمين الزربية التقليدية ينطلق بإقليم طاطا

هسبريس من الرباط

احتضن مقر عمالة إقليم طاطا إطلاق برنامج "دعم تثمين الزربية التقليدية بإقليم طاطا"، من خلال توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين وكالة التنمية الاجتماعية و15 تعاونية نسوية لحياكة الزربية، والتي تضم 207 صانعات، بغلاف مالي يناهز 370.00 1105 درهما.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن العملية تأتي "في إطار الجهود التي تبذلها وكالة التنمية الاجتماعية من أجل المساهمة في دعم المنتج التقليدي المحلي وتحسين ظروف عيش المشتغلات فيه بإقليم طاطا، وتفعيلا لمبدأ الشراكات مع المؤسسات والتعاونيات المشتغلة في الميدان".

ويندرج برنامج "دعم تثمين الزربية التقليدية بإقليم طاطا"، حسب البلاغ ذاته، "في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين وكالة التنمية الاجتماعية، واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم طاطا، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ويهدف إلى المساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للنساء صانعات الزربية التقليدية بإقليم طاطا، عن طريق تنمية وإنعاش سلسة الزربية التقليدية بهذا الإقليم؛ وذلك من خلال تأهيل التعاونيات النسوية العاملة في القطاع وجعلها أحسن أداء وأكثر فعالية، سواء على مستوى التسيير أو الإنتاج والتثمين والتسويق؛ وذلك عبر مجموعة من الإجراءات".

وعن الإجراءات المشار إليها، أوضح البلاغ أنها تتمثل في "دعم التنظيمات المهنية عبر التشجيع على خلق التعاونيات ومجموعاتها (اتحادات التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي)، وتقوية الكفاءات التقنية والتدبيرية للمستفيدات، ودعم إنتاج وتثمين وتسويق المنتوجات، وتحسين ظروف اشتغال الصانعات عبر دعم بنيات الإنتاج".

يشار إلى أن اللقاء جرى بحضور كل من صلاح الدين أمل، عامل إقليم طاطا، ويسين حمزة، مدير وكالة التنمية الاجتماعية، والحسان مامز، رئيس المجلس الإقليمي لطاطا، ومجموعة من الفاعلين المحليين، إضافة إلى عدد من المنخرطات والمستفيدات في التعاونيات.