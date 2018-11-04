24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:19
|07:46
|13:16
|16:10
|18:36
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشوباني: الخازن الإقليمي يعرقل عمل جهة درعة
- مغاربة إسبانيا والدرس البرازيلي
- اسليمي: مقاطعة الرميد تنقل سلوكات حزبية إلى مؤسسة دستورية
- محراب القراءة عند الطفلة مريم
- دول أوروبية تترشح لاستضافة مونديال 2030
اسليمي: مقاطعة الرميد تنقل سلوكات حزبية إلى مؤسسة دستورية (5.00)
فكّ السحر والتواصل مع الجنّ .. "بيع الوهم" يحظى بالإقبال في سوس (5.00)
معرض "من يدنا" بالبيضاء يعيد الحياة إلى المنتجات المغربية الأصيلة (5.00)
- ميمون الوجدي .. رائد فن الراي يغادر إلى دار البقاء - (153)
- مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يتجاوز "التشويش" الجزائري - (87)
- دعيدعة: الزيادة في ضريبة السجائر تمس بالقدرة الشرائية للمغاربة - (66)
- حموشي ينذر والي أمن القنيطرة ويصدر عقوبات ضدّ مسؤولين آخرين - (62)
- فكّ السحر والتواصل مع الجنّ .. "بيع الوهم" يحظى بالإقبال في سوس - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حملة شهادات يطالبون الأزمي بالتشغيل في فاس
خاض مجموعة من خريجي الجامعات الحاملين للشهادات العليا وقفة احتجاجية في باحة المجلس البلدي لمدينة فاس، احتجاجا على ما سموه "سياسة الآذان الصماء التي ينهجها السيد عمدة مدينة فاس".
واتهمت تنسيقية أطر العاصمة العلمية إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة مدينة فاس، بـ"التهميش الممنهج لمراسلات التنسيقية"، وطالبته بـ"بحوار جاد ومسؤول يحل ملفها المطلبي ويحقق لأطرها شغلا يضمن كرامتهم".
وقالت تنسيقية أُطر العاصمة العلمية إنها ترمي من خلال الشكل الاحتجاجي الذي نفذته داخل المجلس البلدي لفاس، إلى فتح قنوات الحوار والتواصل مع مسؤولي مدينة فاس، وخاصة عمدة المدينة، لإيجاد حلول لملفها المطلبي.
واتهمت تنسيقية أُطر العاصمة العلمية العمدة بـ"التجاوز الصارخ لتوصيات وخطب الملك الداعية إلى ضرورة الإنصات للشباب وإشراكهم في الشأن المحلي، وضمان شغل يحقق لهم كرامتهم".
وطالب خريجو الجامعات حاملو الشهادات العليا بفاس عمدة المدينة بـ "تحمّل مسؤولياته تجاه شباب المدينة وحاملي الشواهد الجامعية، وفتح قنوات الحوار والتواصل معهم لإيجاد حلول لمعاناتهم".