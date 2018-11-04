حملة شهادات يطالبون الأزمي بالتشغيل في فاس

هسبريس - محمد الراجي

خاض مجموعة من خريجي الجامعات الحاملين للشهادات العليا وقفة احتجاجية في باحة المجلس البلدي لمدينة فاس، احتجاجا على ما سموه "سياسة الآذان الصماء التي ينهجها السيد عمدة مدينة فاس".

واتهمت تنسيقية أطر العاصمة العلمية إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة مدينة فاس، بـ"التهميش الممنهج لمراسلات التنسيقية"، وطالبته بـ"بحوار جاد ومسؤول يحل ملفها المطلبي ويحقق لأطرها شغلا يضمن كرامتهم".

وقالت تنسيقية أُطر العاصمة العلمية إنها ترمي من خلال الشكل الاحتجاجي الذي نفذته داخل المجلس البلدي لفاس، إلى فتح قنوات الحوار والتواصل مع مسؤولي مدينة فاس، وخاصة عمدة المدينة، لإيجاد حلول لملفها المطلبي.

واتهمت تنسيقية أُطر العاصمة العلمية العمدة بـ"التجاوز الصارخ لتوصيات وخطب الملك الداعية إلى ضرورة الإنصات للشباب وإشراكهم في الشأن المحلي، وضمان شغل يحقق لهم كرامتهم".

وطالب خريجو الجامعات حاملو الشهادات العليا بفاس عمدة المدينة بـ "تحمّل مسؤولياته تجاه شباب المدينة وحاملي الشواهد الجامعية، وفتح قنوات الحوار والتواصل معهم لإيجاد حلول لمعاناتهم".