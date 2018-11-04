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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية في بعض المناطق من السواحل الشمالية والوسطى والسهول الداخلية والسايس.
وستكون الأجواء مستقرة بمعظم أرجاء المملكة مع سماء قليلة السحب إلى صافية. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية بالسهول الشمالية ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة في باقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و5 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 6 و11 درجة بالسايس الشرق والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي ، وما بين 11 و16 درجة بالواجهة المتوسطية والبوغاز وسوس والسواحل الشمالية والوسطى والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و20 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و22 درجة بالشرق والسايس والبوغاز والواجهة المتوسطية والسواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 21 و26 درجة بسهول تادلة والرحامنة وداخل عبدة والشياضمة والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بسوس وجنوب المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هادئ بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة والقنيطرة وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.