توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، مرور سحب ستكون كثيفة خلال الساعات الأولى من النهار ومصحوبة بأمطار أو زخات بمنطقة طنجة واللوكوس والريف.

ومن المنتظر أن تمتد نحو السهول المحيطية الواقعة شمال الصويرة والسايس والواجهة المتوسطية ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسهول الغربية المجاورة لهما وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون السماء غائمة بالوسط مع نزول قطرات مطرية محلية وفليلة السحب بباقي المناطق ، فضلا عن سحب منخفضة خلال الليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الوسطى وهضاب الفوسفاط والسهول الداخلية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى قوية نوعا من القطاع الشمالي فوق السواحل الجنوبية ومن الجنوب الغربي جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ، ووضعيفة الى معتدلة شمالية أو غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و5 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 6 و11 درجة بالريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية والشرقية ، وما بين 11 و16 درجة بالواجهة المتوسطية وسوس والسواحل الشمالية والسهول الشمالية والوسطى والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و11درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و17 درجة بالسايس والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والغرب والشاوية وعبدة والشياظمة والسواحل المحيطية الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 17 و23 درجة بسهول تادلة والرحامنة وسوس والسفوح الجنوبية والشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هادئ بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وسيدي إفني و قليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.