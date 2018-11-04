24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4613:1616:1018:3619:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. انتشار الأزبال يتحدى تدبير شركات النظافة لنفايات الدار البيضاء (5.00)

  2. آلام الحياة عند مهاجر سري (5.00)

  3. كتاب "فوكوياما" الجديد .. تأثير الهوية في تقويض الأنظمة الليبرالية (5.00)

  4. مصادر: عموتة يتولى تدريب نادي الهلال السوداني (5.00)

  5. شرطة مصر تقتل "19 متطرفا" هاجموا أقباط المنيا (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | ولادة كونفدرالية لجمعيات المجتمع المدني بشفشاون

ولادة كونفدرالية لجمعيات المجتمع المدني بشفشاون

ولادة كونفدرالية لجمعيات المجتمع المدني بشفشاون
هسبريس من شفشاون
الاثنين 05 نونبر 2018 - 00:10

انعقد بقاعة دار الشباب بمدينة شفشاون الجمع العام التأسيسي لكونفدرالية جمعيات المجتمع المدني بإقليم شفشاون، بحضور فعاليات جمعوية من مختلف الجماعات.

الاجتماع التأسيسي، الذي حضره عبد الرحيم بوعزة رئيس المجلس الإقليمي، جاء في سياق العمل على تقوية روح المبادرة والتشارك بين شباب الإقليم والانخراط في إنجاح البرامج والمشاريع التنموية المنجزة به وخلق بنك من المعلومات حوله وترسيخ قيم المواطنة والدفاع عن مطالب السكان والمساهمة في تكوين المنخرطين على مستوى إعداد المشاريع التنموية والمدرة للدخل، بالإضافة إلى الدفاع عن الموروث اللغوي والثقافي والتاريخي والبيئي بالإقليم والاهتمام بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبعد مناقشة بنود القانون الأساسي والمصادقة على أهم مرتكزاته، جرى انتخاب مكتب الكونفدرالية الذي ضم 23 عضوا: الرئيس : محمد الربون، نائبه الأول: عبد السلام أولاد احميدو، نائبه الثاني: محمد الكوطيط، نائبه الثالث: عبد الجبار الغروص، نائبه الرابع: محمد البويحياوي، نائبه الخامس: حسن الطوبي؛ الكاتب العام: أحمد الكوطيطد، نائبه الأول: محمد عباد، نائبه الثاني: عبد الغني مصباح، أمين المال: محمد أوطلي، نائبه الأول: مصطفى تلاواطو، نائبه الثاني: أحمد الحضري. المستشارون: كلتا الشاوني، حميدة بن خجو، وفاء محتال، محمد الميموني، سعيد حمات، إبراهيم البقالي، عبد الناصر الغازي، محمود بن عمر، عبد العزيز بودياب ومصطفى بورجعات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.