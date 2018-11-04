24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:19
|07:46
|13:16
|16:10
|18:36
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "حزب الشمعة" يرفض تنقيل سوق إلى بوقنادل
- حملة شهادات يطالبون الأزمي بالتشغيل في فاس
- إيران: نتوفر على حاجيات البلاد في سلاح الطيران
- طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بـ"دوالي الأوردة"
- العداء بولت متشبث بخوض مسيرة في كرة القدم
انتشار الأزبال يتحدى تدبير شركات النظافة لنفايات الدار البيضاء (5.00)
كتاب "فوكوياما" الجديد .. تأثير الهوية في تقويض الأنظمة الليبرالية (5.00)
- المرض ينهي حياة المدرب الوطني مصطفى مديح - (167)
- مقاطعة النقابات للحوار تضع العثماني في "موقف حرج" أمام الملك - (75)
- الاتحاد المغربي للشغل يعمّق "عزلة العثماني" بمقاطعة الحوار الاجتماعي - (63)
- بسبب زيادة أسعار السجائر .. وزير المالية يتعرض لانتقاد المعارضة - (63)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتجه إلى اقتناء سيارات كهربائية باهظة - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ولادة كونفدرالية لجمعيات المجتمع المدني بشفشاون
انعقد بقاعة دار الشباب بمدينة شفشاون الجمع العام التأسيسي لكونفدرالية جمعيات المجتمع المدني بإقليم شفشاون، بحضور فعاليات جمعوية من مختلف الجماعات.
الاجتماع التأسيسي، الذي حضره عبد الرحيم بوعزة رئيس المجلس الإقليمي، جاء في سياق العمل على تقوية روح المبادرة والتشارك بين شباب الإقليم والانخراط في إنجاح البرامج والمشاريع التنموية المنجزة به وخلق بنك من المعلومات حوله وترسيخ قيم المواطنة والدفاع عن مطالب السكان والمساهمة في تكوين المنخرطين على مستوى إعداد المشاريع التنموية والمدرة للدخل، بالإضافة إلى الدفاع عن الموروث اللغوي والثقافي والتاريخي والبيئي بالإقليم والاهتمام بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبعد مناقشة بنود القانون الأساسي والمصادقة على أهم مرتكزاته، جرى انتخاب مكتب الكونفدرالية الذي ضم 23 عضوا: الرئيس : محمد الربون، نائبه الأول: عبد السلام أولاد احميدو، نائبه الثاني: محمد الكوطيط، نائبه الثالث: عبد الجبار الغروص، نائبه الرابع: محمد البويحياوي، نائبه الخامس: حسن الطوبي؛ الكاتب العام: أحمد الكوطيطد، نائبه الأول: محمد عباد، نائبه الثاني: عبد الغني مصباح، أمين المال: محمد أوطلي، نائبه الأول: مصطفى تلاواطو، نائبه الثاني: أحمد الحضري. المستشارون: كلتا الشاوني، حميدة بن خجو، وفاء محتال، محمد الميموني، سعيد حمات، إبراهيم البقالي، عبد الناصر الغازي، محمود بن عمر، عبد العزيز بودياب ومصطفى بورجعات.