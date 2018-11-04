ولادة كونفدرالية لجمعيات المجتمع المدني بشفشاون

هسبريس من شفشاون

انعقد بقاعة دار الشباب بمدينة شفشاون الجمع العام التأسيسي لكونفدرالية جمعيات المجتمع المدني بإقليم شفشاون، بحضور فعاليات جمعوية من مختلف الجماعات.

الاجتماع التأسيسي، الذي حضره عبد الرحيم بوعزة رئيس المجلس الإقليمي، جاء في سياق العمل على تقوية روح المبادرة والتشارك بين شباب الإقليم والانخراط في إنجاح البرامج والمشاريع التنموية المنجزة به وخلق بنك من المعلومات حوله وترسيخ قيم المواطنة والدفاع عن مطالب السكان والمساهمة في تكوين المنخرطين على مستوى إعداد المشاريع التنموية والمدرة للدخل، بالإضافة إلى الدفاع عن الموروث اللغوي والثقافي والتاريخي والبيئي بالإقليم والاهتمام بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبعد مناقشة بنود القانون الأساسي والمصادقة على أهم مرتكزاته، جرى انتخاب مكتب الكونفدرالية الذي ضم 23 عضوا: الرئيس : محمد الربون، نائبه الأول: عبد السلام أولاد احميدو، نائبه الثاني: محمد الكوطيط، نائبه الثالث: عبد الجبار الغروص، نائبه الرابع: محمد البويحياوي، نائبه الخامس: حسن الطوبي؛ الكاتب العام: أحمد الكوطيطد، نائبه الأول: محمد عباد، نائبه الثاني: عبد الغني مصباح، أمين المال: محمد أوطلي، نائبه الأول: مصطفى تلاواطو، نائبه الثاني: أحمد الحضري. المستشارون: كلتا الشاوني، حميدة بن خجو، وفاء محتال، محمد الميموني، سعيد حمات، إبراهيم البقالي، عبد الناصر الغازي، محمود بن عمر، عبد العزيز بودياب ومصطفى بورجعات.