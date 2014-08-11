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كُتّاب وآراء
مستغورون مغاربة وأجانب يجتمعون في مدينة تازة
تحتضن مدينة تازة، منذ يوم الجمعة الماضي إلى غاية غد الثلاثاء، الملتقى الأول بالمغرب لإغاثة المستغور، بتأطير من المدرسة الإنجليزية للاستغوار، وتنظيم من جمعية "مروكن اكسبلوررس" والجمعية المغربية للاستغوار والسياحة الجبلية بتازة وجمعية الاستغوار بشفشاون، تحت لواء الجمعية المغربية لإغاثة المستغورين.
ويشارك في الملتقى، بحسب المنظمين، "أزيد من 33 مستغورا متمرسا من عدة مدن مغربية، ويستفيد جل المشاركين من تكوين عالٍ على مستوى تعزيز قدرات المستغورين، كما تعرف التظاهرة تنظيم دروس نظرية وتطبيقية بخصوص استعمال التقنيات الحديثة لإجلاء المصابين والعالقين داخل المغارات، وتطوير منظومة التواصل الفعال خارج وداخل المغارة".
وأفاد المنظمون بأن الملتقى يعرف مشاركة ثلاث جمعيات إنجليزية متخصصة في علم إغاثة المستغورين، هي British Cave Rescue Council وMidlands Cave Rescue Organisation وGloucestershire Cave Rescue Group.
وأشار المنظمون إلى أن هذا التدريب، الذي لقي استحسانا كبيرا من طرف جل فعاليات عالم الاستغوار بالمملكة، يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال، وقد عرف إشادة المؤطرين الإنجليز بالمستوى الحسن للمستغورين المغاربة في هذه الدورة التكوينية.