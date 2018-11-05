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دورة في المناظرات تجمع مهتمين شبابا بالقنيطرة

دورة في المناظرات تجمع مهتمين شبابا بالقنيطرة
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 نونبر 2018 - 02:10

نظمت جمعية فور شباب "مناظرات فُورْ شباب"، "في إطار برنامج صوت الشباب المتوسط المدعم من المجلس الثقافي البريطاني ومنظمة أناليند، من أجل تقوية قدرات المجتمع المدني الشاب بالقنيطرة في مجال المناظرات وفن الخطابة".

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "برنامج صوت الشباب يهدف إلى تنمية المهارات وإتاحة الفرص والأدوات، من أجل إقامة وإدارة مناظرات فعالة يقودها الشباب، قصد المساهمة في إثراء الحوار الديمقراطي التعددي، عبر تنظيم دورة تكوينية في تقنيات المناظرة، بتأطير من المدرب طه المجاهد".

ويهدف برنامج صوت الشباب المتوسط، بحسب البلاغ ذاته، إلى "إعطاء الشباب المغربي وكل الفاعلين المدنيين والاجتماعيين فكرة عن المناظرة وأهميتها في تنمية الحوار الديمقراطي التعددي"، و"التمكين من فن المناظرة وتدريب المتناظرين على الموضوع وإعدادهم نفسياً ومنهجياً لمواجهة الجمهور"، و"التمكين والتمكن من المناظرة وفوائدها والتعرف على أنواعها وأشكالها وبالأساسيات التي تنبني عليها"، و"التمكين والتمكن من فن الترافع ومبادئه الأساسية وبأهمية المرافعة داخل المجتمع".

وأشار البلاغ إلى أن "مناظرات فُورْ شباب هي برنامج قيادي لمنظمة فور شباب غير الربحية مقرها مدينة القنيطرة تشتغل، ضمن رؤية تتمثل في تعزيز قدرات شباب المغرب في مجال المناظرات وفن الخطابة، وإنشاء منتدى ذا مساحة مفتوحة ونزيهة للنقاش، كون المناظرة لا تقتصر وجوبا على النخبة، بل إن النقاش هو حق للتعبير عن الرأي، وطريقة لإيصاله إلى الجمهور المغربي، خصوصا وأنه يلعب دورا مهما في ما يخص الترافع على قضايا الوطن".

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