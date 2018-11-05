24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فيلم "بدون وجه" .. تحد غير مسبوق في تاريخ السينما العالمية (5.00)

  2. انتشار الأزبال يتحدى تدبير شركات النظافة لنفايات الدار البيضاء (5.00)

  3. آلام الحياة عند مهاجر سري (5.00)

  4. كتاب "فوكوياما" الجديد .. تأثير الهوية في تقويض الأنظمة الليبرالية (5.00)

  5. لمجرد يتحدى "الاغتصاب" ويحقق ملايين المشاهدات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | أرباب شاحنات نقل البضائع بوزان يستأنفون نشاطهم

أرباب شاحنات نقل البضائع بوزان يستأنفون نشاطهم

أرباب شاحنات نقل البضائع بوزان يستأنفون نشاطهم
هسبريس من وزان
الاثنين 05 نونبر 2018 - 04:14

علق أرباب شاحنات نقل البضائع لحساب الغير بمدينة وزان شكلهم الاحتجاجي الإقليمي، الأحد، في انتظار مآل الحوار على المستوى المركزي، "مع التزام اليقظة والحذر والتعبئة والجاهزية المستمرة ورص الصفوف دفاعا عن حقوقنا ومطالبنا المشروعة والعادلة في حالة نقض العهود"، وفق تعبيرهم.

قرار تعليق الإضراب جاء عقب اجتماع للمكتب النقابي لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بحضور الكاتب المحلي للاتحاد، لتدارس مستجدات الوضع على المستوى الوطني.

بلاغ صادر عن الكتابة المحلية للتنظيم النقابي، توصلت به هسبريس، نوه بالمعركة النضالية التي خاضها أرباب وسائقو شاحنات نقل البضائع تلبية لنداء الإضراب الوطني عن العمل، واحتجاجا على الزيادات المتتالية في الغازوال، وكذلك وجوب احترام الحمولة من طرف كل أنماط نقل البضائع.

وطالب المكتب النقابي لمهنيي نقل البضائع بتعديل المادتين 177 و178 من قانون السير، اللتين تنصان على زجر المخالفين للحمولة المسموح بها، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والتزامها وتعهداتها أثناء اعتماد نظام المقايسة الذي كانت قد التزمت به لدعم المهنيين.

كما يطالب التنظيم النقابي ذاته بتعديل المادتين 179 و180 من قانون السير 52-05 المتعلقتين بحمولة الشاحنات "بالشكل الذي يتماشى ومصالح المهنيين"، وفق صياغة البلاغ النقابي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.