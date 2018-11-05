أرباب شاحنات نقل البضائع بوزان يستأنفون نشاطهم

هسبريس من وزان

علق أرباب شاحنات نقل البضائع لحساب الغير بمدينة وزان شكلهم الاحتجاجي الإقليمي، الأحد، في انتظار مآل الحوار على المستوى المركزي، "مع التزام اليقظة والحذر والتعبئة والجاهزية المستمرة ورص الصفوف دفاعا عن حقوقنا ومطالبنا المشروعة والعادلة في حالة نقض العهود"، وفق تعبيرهم.

قرار تعليق الإضراب جاء عقب اجتماع للمكتب النقابي لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بحضور الكاتب المحلي للاتحاد، لتدارس مستجدات الوضع على المستوى الوطني.

بلاغ صادر عن الكتابة المحلية للتنظيم النقابي، توصلت به هسبريس، نوه بالمعركة النضالية التي خاضها أرباب وسائقو شاحنات نقل البضائع تلبية لنداء الإضراب الوطني عن العمل، واحتجاجا على الزيادات المتتالية في الغازوال، وكذلك وجوب احترام الحمولة من طرف كل أنماط نقل البضائع.

وطالب المكتب النقابي لمهنيي نقل البضائع بتعديل المادتين 177 و178 من قانون السير، اللتين تنصان على زجر المخالفين للحمولة المسموح بها، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والتزامها وتعهداتها أثناء اعتماد نظام المقايسة الذي كانت قد التزمت به لدعم المهنيين.

كما يطالب التنظيم النقابي ذاته بتعديل المادتين 179 و180 من قانون السير 52-05 المتعلقتين بحمولة الشاحنات "بالشكل الذي يتماشى ومصالح المهنيين"، وفق صياغة البلاغ النقابي.