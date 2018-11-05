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الرئيسية | جهات | الحموشي ينشر عناصر أمنية بالأحياء الشعبية لسلا

الحموشي ينشر عناصر أمنية بالأحياء الشعبية لسلا

الحموشي ينشر عناصر أمنية بالأحياء الشعبية لسلا
هسبريس من سلا
الاثنين 05 نونبر 2018 - 10:40

بعد الاحتجاجات العارمة التي شهدها حي القرية الشعبي بمدينة سلا، حيث خرج آلاف المواطنين إلى الشارع للمطالبة بتوفير الأمن، غداة ذبح شاب من طرف جانحين، تم نشر عدد من رجال الأمن في عدد من النقط بسلا.

وشوهد رجال الأمن باللباس الرسمي يتجولون سيرا على الأقدام في عدد من الأحياء بمدينة سلا، دون حمل سلاحهم الوظيفي.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أقدمت على إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين من مهامهم بمدينة سلا، التي تعرف عدد من أحيائها ارتفاع نسبة الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - كريم من طنجه الاثنين 05 نونبر 2018 - 10:53
ما لم يعد النظر في قانون العقوبات و الله لن يجدي هذا الإجراء نفعا. مع كل احترامي للسيد الحموشي. رجال الشرطة لم تعد لهم هيبة عند المجرمين خونة الدين و الشعب. جمعيات حقوق الإنسان تزيد الطين بلة بدفاعها عن أعتى المجرمين و كأنهم ضحايا.
يجب تكييف قانون العقوبات لتكون قساوة الأحكام في مستوى الجرم.
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2 - حسام الاثنين 05 نونبر 2018 - 10:54
يتجولون بدون سلاحهم الوظيفي، غريب جدا
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15
3 - حسام الاثنين 05 نونبر 2018 - 10:55
فيما يخص عاصمة الإجرام فاس هل هناك من مبادرة لإنقاد أرواح المواطنين
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9
4 - جواد أبير الاثنين 05 نونبر 2018 - 10:56
المخدرات والعقوبات الغير مشددة وغياب التربية الدينية والجهل كلها تعطي هذه النتيجة السيئة على الأمن ان يتحرك
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8
5 - abdo الاثنين 05 نونبر 2018 - 10:57
الحموشي نعم الرجل ، ها هو الرجل المناسب في المكان المناسب ، الله ازيد فمتالوا .
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6
6 - fes usa الاثنين 05 نونبر 2018 - 11:00
هو موسمي سرعان ما يختفي..... السير و الجولان في الشوارع للشرطة.. وان كانت اوربا تعمل بها في الاحياء و الاسواق والمقاهي و المدارس ..شرطة بزي مدني موجودة في كل مكان همها استباق الجريمة... لكن في المغرب الكل قابع في الادارة مرتاح او يخرج لجمع بروصيات الطريق و يتفاوض امام ش علامة قف.....
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8
7 - سلاوي الاثنين 05 نونبر 2018 - 11:01
حتى تقع الفأس في الرأس ، عندها يتحرك المسؤولون ....
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0
8 - المهاجر الاثنين 05 نونبر 2018 - 11:08
كنت اتمنى ان تعطى الأوامر لكي يتجولون بالرشاش وليس الفردي. ...
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