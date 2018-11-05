الحموشي ينشر عناصر أمنية بالأحياء الشعبية لسلا

هسبريس من سلا

بعد الاحتجاجات العارمة التي شهدها حي القرية الشعبي بمدينة سلا، حيث خرج آلاف المواطنين إلى الشارع للمطالبة بتوفير الأمن، غداة ذبح شاب من طرف جانحين، تم نشر عدد من رجال الأمن في عدد من النقط بسلا.

وشوهد رجال الأمن باللباس الرسمي يتجولون سيرا على الأقدام في عدد من الأحياء بمدينة سلا، دون حمل سلاحهم الوظيفي.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أقدمت على إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين من مهامهم بمدينة سلا، التي تعرف عدد من أحيائها ارتفاع نسبة الجريمة.