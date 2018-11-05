24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/11/2018
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- فيلم "بدون وجه" .. تحد غير مسبوق في تاريخ السينما العالمية
- إضراب الشاحنات يحوّل السلع الأساسية إلى السوق السوداء بزاكورة
- الأعرج يعد "قصراوة" بتشييد المركب الثقافي الكبير
- الأرقام تكشف ضعف تنافُسية مدافعي "الأسود" .. وداكوستا الأنْشط
- Ad_nari_Tamaziɣt# لا يدافع عن الأمازيغية إلا من يكتبها
مقاطعة النقابات للحوار تضع العثماني في "موقف حرج" أمام الملك (5.00)
العجلاوي: قرار مجلس الأمن ينزع صفة الدولة عن "جمهورية الوهم" (5.00)
معرض الصناعة التقليدية يطوي صفحة الختام وسط انبهار الزوّار (5.00)
- المرض ينهي حياة المدرب الوطني مصطفى مديح - (168)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتجه إلى اقتناء سيارات كهربائية باهظة - (88)
- مقاطعة النقابات للحوار تضع العثماني في "موقف حرج" أمام الملك - (79)
- وفاة راعٍ تحت الثلوج ببويبلان تغضب المغاربة ضد "عكاكيز الوقاية" - (61)
- تقرير يوصي المغرب باعتماد تجربة سويسرا في التنمية المستدامة - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الحموشي ينشر عناصر أمنية بالأحياء الشعبية لسلا
الاثنين 05 نونبر 2018 - 10:40
بعد الاحتجاجات العارمة التي شهدها حي القرية الشعبي بمدينة سلا، حيث خرج آلاف المواطنين إلى الشارع للمطالبة بتوفير الأمن، غداة ذبح شاب من طرف جانحين، تم نشر عدد من رجال الأمن في عدد من النقط بسلا.
وشوهد رجال الأمن باللباس الرسمي يتجولون سيرا على الأقدام في عدد من الأحياء بمدينة سلا، دون حمل سلاحهم الوظيفي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أقدمت على إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين من مهامهم بمدينة سلا، التي تعرف عدد من أحيائها ارتفاع نسبة الجريمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - كريم من طنجه الاثنين 05 نونبر 2018 - 10:53
ما لم يعد النظر في قانون العقوبات و الله لن يجدي هذا الإجراء نفعا. مع كل احترامي للسيد الحموشي. رجال الشرطة لم تعد لهم هيبة عند المجرمين خونة الدين و الشعب. جمعيات حقوق الإنسان تزيد الطين بلة بدفاعها عن أعتى المجرمين و كأنهم ضحايا.
يجب تكييف قانون العقوبات لتكون قساوة الأحكام في مستوى الجرم.
يجب تكييف قانون العقوبات لتكون قساوة الأحكام في مستوى الجرم.
3 - حسام الاثنين 05 نونبر 2018 - 10:55
فيما يخص عاصمة الإجرام فاس هل هناك من مبادرة لإنقاد أرواح المواطنين
4 - جواد أبير الاثنين 05 نونبر 2018 - 10:56
المخدرات والعقوبات الغير مشددة وغياب التربية الدينية والجهل كلها تعطي هذه النتيجة السيئة على الأمن ان يتحرك
5 - abdo الاثنين 05 نونبر 2018 - 10:57
الحموشي نعم الرجل ، ها هو الرجل المناسب في المكان المناسب ، الله ازيد فمتالوا .
6 - fes usa الاثنين 05 نونبر 2018 - 11:00
هو موسمي سرعان ما يختفي..... السير و الجولان في الشوارع للشرطة.. وان كانت اوربا تعمل بها في الاحياء و الاسواق والمقاهي و المدارس ..شرطة بزي مدني موجودة في كل مكان همها استباق الجريمة... لكن في المغرب الكل قابع في الادارة مرتاح او يخرج لجمع بروصيات الطريق و يتفاوض امام ش علامة قف.....
7 - سلاوي الاثنين 05 نونبر 2018 - 11:01
حتى تقع الفأس في الرأس ، عندها يتحرك المسؤولون ....
8 - المهاجر الاثنين 05 نونبر 2018 - 11:08
كنت اتمنى ان تعطى الأوامر لكي يتجولون بالرشاش وليس الفردي. ...
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8