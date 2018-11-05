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كُتّاب وآراء
فاعلون يتدارسون بالحوز أضرار الكوارث الطبيعية
نظم مركز التنمية لجهة تانسيفت وكونفدرالية مسفيوة للجمعيات بتديلي مسفيوة وكونفدرالية أدرار ندرن للجمعيات بجماعة بتغدوين بإقليم الحوز، الأحد، يوما دراسيا حول موضوع "تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية"، بتنسيق وتعاون مع المؤسسة الألمانية "فريدريك ناومان".
ويأتي هذا النشاط من أجل التحسيس بطرق التقليل من مخلفات وأضرار الكوارث الطبيعية، والإمكانيات التي يمكن توفيرها لمواجهة الأخطار، واستراتيجية حماية البيئة والتنمية المستدامة، وفق تصريح أحمد الشهبوني رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت.
وأضاف أن "تهديد هذه المخاطر، التي تتزايد بسبب التغيرات المناخية، يفرض من جهة توعية المواطنين، ومن جهة ثانية مواجهة استباقية من طرف جميع الأطراف (منتخبون وسلطة محلية ومواطنون وفاعلون جمعويون)، مما يفرض توفير قاعدة بيانات وخطط قبلية للتدخل في حالة الطوارئ كالفيضانات والانجرافات والحرائق لحماية المواطنين".
تجهيز المناطق الجبلية بإنذارات تساعد على التنبؤ بكل الكوارث الطبيعية، وحماية القاطنين بالمجالات التي تعاني الهشاشة، كالمجاورين لمجاري الأودية وشعب الماء، والتشخيص والتقييم الذاتي، وتطوير خطة عمليات مستعجلة كتجهيز مآوى كالمدارس تحسبا للطوارئ، هي بعض من الآليات التي يجب اعتمادها، يقول الشهبوني.
يذكر أن هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة أكثر من 100 فاعل جمعوي، حضره النائب الأول لرئيس جماعة تغدوين ورئيس جماعة زرقطن وممثل عن جماعة تمكرت.
يشار إلى أن الحاضرين تم توزيعهم على ورشات عمل لمناقشة كل إشكالات اليوم الدراسي.