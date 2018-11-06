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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والهضاب العليا، مع تشكل بعض السحب المنخفضة، خلال الصباح، فوق بعض السهول الشمالية والوسطى، حيث يحتمل أن تكون مرفوقة بكتل ضبابية، عند الليلة الموالية، فوق السواحل الشمالية.
وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب أو صافية بوجه عام.
وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة، من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 1 و4درجات بالمرتفعات، وما بين 4 و9 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية والشرقية ، وما بين 10 و15 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسواحل والسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي، وما بين 15 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و19 درجة بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسايس والسهول والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 19 و24 درجة بالسهول الوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل الجنوبية والوسطى، وما بين 25 و30 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج ما طنجة والعرائش وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.