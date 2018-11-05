ندوة دولية تناقش ممارسات ريادة الأعمال بالمغرب

هسبريس من أكادير

نظم المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات ومختبر الأبحاث في ريادة الأعمال والتمويل والتدقيق (LAREFA)، بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل، ندوة دولية حول موضوع "ريادة الأعمال: الحقائق والممارسات الريادية"، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير نهاية الأسبوع.

الندوة عرفت مشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين من المغرب والجزائر وليبيا، قدموا أزيد من ثلاثين مداخلة تطرقوا من خلالها إلى البعد الإفريقي لريادة الأعمال، إضافة إلى الممارسات والتجارب ووسائل الابتكار في إستراتيجيات ريادة الأعمال. كما ركز الخبراء على الممارسات الجديدة والديناميكيات الإقليمية في ريادة الأعمال الاجتماعية والتضامنية.

وقال الدكتور عبدي لحسن، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة ابن زهر أكادير، ومنسق أشغال اللقاء، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "هذه الندوة تهدف إلى توفير منتدى للمناقشة العلمية لأبحاث تعالج موضوع ريادة الأعمال، بغض النظر عن تخصص المتدخلين والمتدخلات، وكذا تعزيز البحث العلمي في مجال ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة"، مؤكدا أن الملتقى "يشكل فرصة بالنسبة للباحثين والمهنيين من أجل مواكبة التطورات الحديثة التي تعرفها ريادة الأعمال، وذلك عبر تعميم الممارسات الجيدة في إدارتها بالمغرب، وإلقاء نظرة عامة على ريادة الأعمال من منظور الفهم والبناء".

وأكد المتحدث ذاته أن "إدخال البعد الإفريقي في أشغال الندوة جاء ليجيب عن إشكالية التحديات والقيود اللوجستية والمالية التي يواجهها المقاولون المغاربة بإفريقيا جنوب الصحراء، خاصة أن العمق الإفريقي ذا الإمكانات العالية أضحى اليوم الهدف الجديد للدبلوماسية المغربية".

هذا وأجمع المنظمون في التوصيات النهائية على ضرورة استمرار النقاش بخصوص هذا الموضوع من أجل بلورة القراءات النظرية إلى خطط مواكبة للسياسات الاقتصادية والاستثمارية المعتمدة من أجل ريادة، وحضور أقوى للمغرب على المستوى الإفريقي.