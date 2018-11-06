24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4813:1616:0918:3519:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التصفية القضائية لـ"سامير" تشمل الملياردير العامودي و5 مسؤولين (5.00)

  2. الهند تحظر إقامة الصلوات الخمس في "تاج محل" (5.00)

  3. خريجو أكاديمية الفنون التقليدية يطمحون إلى ملامسة مجد العالمية (5.00)

  4. الموت يطفئ شُعلة الصقلي مبدع كلمات النشيد الوطني (5.00)

  5. الساعة الإضافية تشعل جلسة "النواب" .. برلمانية: "صيفنا وْلى شْتْوة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | فرع "الباطرونا" يصادم سياسيين ورجال أعمال

فرع "الباطرونا" يصادم سياسيين ورجال أعمال

فرع "الباطرونا" يصادم سياسيين ورجال أعمال
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 07:15

يحتدم الصراع هذه الأيام على قيادة مكتب فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، والذي سيتم انتخابه الثلاثاء 13 نونبر الجاري.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الصراع على ترؤس هذا المكتب بلغ أشده بين أسماء محسوبة على المجال السياسي وأخرى محسوبة على المجال الاقتصادي.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الرغبة في قيادة مكتب "الباطرونا" بهذه المنطقة جعلت عددا من الوجوه تدخل في صراع حاد، لما للمهمة من قيمة مضافة تمنح الفائز بها نفوذا في عالم الاقتصاد والمال بالجهة الاقتصادية للمملكة.

وشددت مصادرنا بمدينة الجديدة على أن "لوبيات الانتخابات تنزل بقوة في معركة الفوز بقيادة مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك باستعمال كافة الوسائل".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن "وجود هذه اللوبيات من شأنه ضرب شفافية الاستحقاقات الانتخابية لمؤسسة "الباطرونا"، التي تسعى إلى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية".

وتراهن الوجوه المتصارعة على مكتب "الباطرونا" على هذه الانتخابات، التي من شأنها أن تمكن الفائز من رسم ملامح انتخابات الغرف المهنية المقبلة.

ويحتدم الصراع على مكتب "الباطرونا" بالجديدة بين كل من البرلمانية إيمان بربيعة، نجلة رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، وسميرة نصيف؛ فيما تحمل اللائحة الثانية اسم كل من أنور الراضي ورشيد القاسمي.

ويطالب عدد من المقاولين ونساء ورجال الأعمال بالجديدة المتصارعين في هذه الانتخابات بضرورة وضع مشاكل المقاولة نصب أعينهم، وجعل الاتحاد العام نقابة تدافع عن مصالح منخرطيها وإغلاق الباب أمام تجار الانتخابات.

يشار إلى أنه سيتم للمرة الأولى انتخاب فرع للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمدينة الجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.