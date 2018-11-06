فرع "الباطرونا" يصادم سياسيين ورجال أعمال

هسبريس - عبد الإله شبل

يحتدم الصراع هذه الأيام على قيادة مكتب فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، والذي سيتم انتخابه الثلاثاء 13 نونبر الجاري.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الصراع على ترؤس هذا المكتب بلغ أشده بين أسماء محسوبة على المجال السياسي وأخرى محسوبة على المجال الاقتصادي.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الرغبة في قيادة مكتب "الباطرونا" بهذه المنطقة جعلت عددا من الوجوه تدخل في صراع حاد، لما للمهمة من قيمة مضافة تمنح الفائز بها نفوذا في عالم الاقتصاد والمال بالجهة الاقتصادية للمملكة.

وشددت مصادرنا بمدينة الجديدة على أن "لوبيات الانتخابات تنزل بقوة في معركة الفوز بقيادة مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك باستعمال كافة الوسائل".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن "وجود هذه اللوبيات من شأنه ضرب شفافية الاستحقاقات الانتخابية لمؤسسة "الباطرونا"، التي تسعى إلى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية".

وتراهن الوجوه المتصارعة على مكتب "الباطرونا" على هذه الانتخابات، التي من شأنها أن تمكن الفائز من رسم ملامح انتخابات الغرف المهنية المقبلة.

ويحتدم الصراع على مكتب "الباطرونا" بالجديدة بين كل من البرلمانية إيمان بربيعة، نجلة رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، وسميرة نصيف؛ فيما تحمل اللائحة الثانية اسم كل من أنور الراضي ورشيد القاسمي.

ويطالب عدد من المقاولين ونساء ورجال الأعمال بالجديدة المتصارعين في هذه الانتخابات بضرورة وضع مشاكل المقاولة نصب أعينهم، وجعل الاتحاد العام نقابة تدافع عن مصالح منخرطيها وإغلاق الباب أمام تجار الانتخابات.

يشار إلى أنه سيتم للمرة الأولى انتخاب فرع للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمدينة الجديدة.