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الرئيسية | جهات | رئيس "مجلس الشرق" يتعهد بدعم مقاولات الشباب

رئيس "مجلس الشرق" يتعهد بدعم مقاولات الشباب

رئيس "مجلس الشرق" يتعهد بدعم مقاولات الشباب
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:10

أكد عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، خلال حفل تتويج مشاريع "Start Up" على الاستعداد التام والكامل لمجلس الجهة لدعم الطلبة الحاملين للمشاريع ولروح المبادرة، داعيا إلى تشجيعهم وتمكينهم من الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بالأدوار المنوطة بهم.

وفي هذا الإطار، تعهد بعيوي، بتقديم الدعم المادي لـ 8 مقاولات تعد نماذج ناجحة للمقاولات الشابة في مجالات متنوعة؛ وذلك في إطار الأهمية الاستراتيجية التي يوليها مجلس الجهة للمقاولات الشبابية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية.

وأشار رئيس الجهة إلى أن المجلس قام بتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع 25 تعاونية خاصة بالشباب حاملي المشاريع، لدعمهم من أجل خلق مناصب شغل للشباب العاطلين عن العمل، ومسايرة العصر والثورة التكنولوجية التي يعرفها المجال المقاولاتي.

وأبرز عبد النبي بعيوي أن الهدف من وراء الدفع بالشباب الحامل للمشاريع يتمثل في السعي إلى إحداث فرص شغل بجهة الشرق ودعم الطلبة، لا سيما من خلال منح الاستحقاق للمتفوقين، فضلا عن دعم المقاولات والتعاونيات بربوع الجهة.

وتهدف تظاهرة صالون "Start Up"، التي انطلقت نسختها الأولى شهر يوليوز الماضي، إلى تنظيم لقاءات لمناقشة مجموعة من الأفكار حول تعزيز وتثمين دور الشباب حاملي الشواهد والدفع بهم لإنشاء مقاولات قصد خلق فرص شغل قارة وشبه قارة للشباب بوجدة وجهة الشرق.

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