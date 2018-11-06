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الرئيسية | جهات | جمعية حدائق وادي يكم تطالب بتدخل الجماعة

جمعية حدائق وادي يكم تطالب بتدخل الجماعة

جمعية حدائق وادي يكم تطالب بتدخل الجماعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 04:35

وجهت جمعية حدائق وادي يكم السكنية عريضة إلى رئيس جماعة سيدي يحيى زعير تتعلق بوضعية الصحة العمومية والإنارة والبيئة والتشجير وإحداث مناطق خضراء والعناية بها.

وقالت الجمعية إن "تدهور وضعية الحي وانتشار الحشرات والفئران والعقارب بسبب انبعاثات الواد الحار المكشوف للتجزئة قرب محطة ضخ الماء الصالح للشرب، والأزبال المتراكمة على حافة واد يكم على الجهة المقابلة القريبة من السوق الأسبوعي، من بين الأسباب الداعية لتوجيه العريضة".

وأضافت الجمعية أن "الساكنة تعاني من الانقطاعات المتكررة للإنارة؛ ما يشكل تهديدا للأمن العام، ومن انتشار مظاهر التلوث وعدم المحافظة على الأشجار"، موردة أن "إحداث معابر للسيارات والشاحنات يشكل عائقا لنموها، زيادة على غياب منسق الحدائق بعد وفاة المنسق السابق".

وطالبت الجمعية بإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الجماعي لطرح المشاكل المرصودة والبحث عن حلول لها.

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