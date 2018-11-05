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كُتّاب وآراء
سلطات تازة: عواصف ثلجية كبيرة أعاقت العثور على راعي الغنم
قالت السلطات الإقليمية بتازة إن مختلف مصالحها قامت بعمليات بحث عن راعي الغنم الذي توفي بمرتفعات بويبلان قبل أيام، لكنها لم تسفر آنذاك عن أي نتيجة.
وقال بلاغ صادر عن عمالة إقليم تازة، توصلت هسبريس به، إن السلطات سخرت مروحية تابعة للدرك الملكي قامت بعدة طلعات جوية استكشافية غطت المنطقة الغابوية المتميزة بوعورة تضاريسها، غير أنها لم تسفر عن العثور على الراعي.
كما أشار المصدر إلى أن عمليات البحث تواصلت يوم السبت الماضي بجبل بويبلان بواسطة مروحية للدرك الملكي تم تسخيرها لليوم الثاني على التوالي لتعزيز فرق التدخل الراجلة المكونة من الدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والسلطة المحلية، والمؤازرة من طرف الساكنة المحلية.
وأورد البيان أن عملية البحث اصطدمت خلال الأيام الأولى بالعواصف الثلجية الكبيرة التي اجتاحت المنطقة وتسببت في القطع الكلي للطرق والمسالك المؤدية إلى الدوار الذي ينحدر منه المفقود وكذا المناطق التي اعتاد ارتيادها لممارسة نشاطه الرعوي، مضيفا أن السلطات "التمست منذ الأيام الأولى الوسائل الجوية؛ الأمر الذي كان مستحيلاً في ظل استمرار العواصف الثلجية والرياح القوية وصعوبة الرؤية".
وأضافت السلطات الإقليمية أنه جرى العثور على جثة الهالك حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال من السبت الماضي، بالمكان المسمى تانطارنت المتواجد بقمة جبل بويبلان، الذي كان مكسواً بالثلوج ويبعد عن دوار الهالك بحوالي 7 كيلومترات، وحوالي ثلاث ساعات مشياً على الأقدام.
المصدر أورد أن مصطفى المعزة، عامل إقليم تازة، توجه صباح يوم الأحد 04 نونبر، إلى منزل الراحل المتواجد بدوار تانكرارامت بجماعة بويبلان لتقديم واجب العزاء والمواساة لكل أفراد عائلته وأقربائه وساكنة الدوار.
وبحسب المعطيات التي قدمتها السلطات، فإن الراعي اختفى عن الأنظار وسط الثلوج بمرتفعات بويبلان بإقليم تازة السبت 27 أكتوبر المنصرم، وكان قد توجه نحو الجبل لإحضار قطيعه، قبل أن تباغته عاصفة ثلجية حاصرته في مرتفعات بويبلان.
وقد عجل هذا الحادث المأساوي بتحرك مختلف مصالح السلطات الإقليمية إلى مرتفعات جبل بويبلان، حيث جرت زيارة المركز الصحي التابع لجماعة مغراوة الذي يتوفر على وحدة للتوليد مجهزة مع حصة للأدوية التي تم رصدها له من طرف المندوبية الإقليمية للصحة.
كما قامت وحدة طبية للقرب، مكونة من طبيبين وممرضين، بإجراء ما مجموعه 235 فحصا طبيا، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء، مع توزيع الأدوية بالمجان لفائدة دوار تانكرارامت بمرتفعات بويبلان، وتزويد المركز الصحي بويبلان (تامطروشت) بحصة إضافية من الأدوية.
وتعاني الدواوير التابعة لجماعة بويبلان، ضمن النفوذ الترابي لإقليم تازة، من "عزلة وتهميش كبيرين"، حسب الجمعيات الحقوقية المشتغلة هناك، وقد عرفت المنطقة هذه السنة تساقطات ثلجية مبكرة وكثيفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
فقط رموز الفساد السلطوي والسياسي والانتخابي هم من يستفيدون من ثروات المنطقة حيث يظهر عليهم الثراء الفاحش .
رحمة تعليه لأرقى مقام
.
رحمة فيها الدفء وهو الذي لم
يتذوقه في جبال الحِمام
كما أني أنصح هؤلاء الرعاة بحمل الهاتف المحمول دائما معهم لعل وعسى أن ينفعهم لطلب المساعدة إذا شعروا بخطر من أجل طلب النجدة بالطبع إذا كانت هناك تغطية في المناطق الجبلية لأنها تكون في بعض الحالات ضعيفة حتى في المدينة.
على كل حال ألله يرحم الفقيد.
وارزق اهله الصبر السلوان وألحقنا به مسلمين آمين
، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تعبت وتأثرت بوفاة راعي الغنم الذي توفي في مرتفعات بويبلان بتازة، وفجعت
، فعند الله نحتسبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله عزائكم، وعظّم الله وعظّم الله أجركم، وصبّركم على مصيبتكم، وجعلها الله في ميزان حسناتكم. إن لله ما أخذ و له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فالصبر والاحتساب له بأن يغفر له الله، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عاءلته على الصبر والسلوان.
والسلام رشيد امستردام
لوكان اسمه جاك أو روبير لقامت الدنيا لكنه للأسف اسمه محمد العربي ......