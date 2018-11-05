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الرئيسية | جهات | سلطات تازة: عواصف ثلجية كبيرة أعاقت العثور على راعي الغنم

سلطات تازة: عواصف ثلجية كبيرة أعاقت العثور على راعي الغنم

سلطات تازة: عواصف ثلجية كبيرة أعاقت العثور على راعي الغنم
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:30

قالت السلطات الإقليمية بتازة إن مختلف مصالحها قامت بعمليات بحث عن راعي الغنم الذي توفي بمرتفعات بويبلان قبل أيام، لكنها لم تسفر آنذاك عن أي نتيجة.

وقال بلاغ صادر عن عمالة إقليم تازة، توصلت هسبريس به، إن السلطات سخرت مروحية تابعة للدرك الملكي قامت بعدة طلعات جوية استكشافية غطت المنطقة الغابوية المتميزة بوعورة تضاريسها، غير أنها لم تسفر عن العثور على الراعي.

كما أشار المصدر إلى أن عمليات البحث تواصلت يوم السبت الماضي بجبل بويبلان بواسطة مروحية للدرك الملكي تم تسخيرها لليوم الثاني على التوالي لتعزيز فرق التدخل الراجلة المكونة من الدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والسلطة المحلية، والمؤازرة من طرف الساكنة المحلية.

وأورد البيان أن عملية البحث اصطدمت خلال الأيام الأولى بالعواصف الثلجية الكبيرة التي اجتاحت المنطقة وتسببت في القطع الكلي للطرق والمسالك المؤدية إلى الدوار الذي ينحدر منه المفقود وكذا المناطق التي اعتاد ارتيادها لممارسة نشاطه الرعوي، مضيفا أن السلطات "التمست منذ الأيام الأولى الوسائل الجوية؛ الأمر الذي كان مستحيلاً في ظل استمرار العواصف الثلجية والرياح القوية وصعوبة الرؤية".

وأضافت السلطات الإقليمية أنه جرى العثور على جثة الهالك حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال من السبت الماضي، بالمكان المسمى تانطارنت المتواجد بقمة جبل بويبلان، الذي كان مكسواً بالثلوج ويبعد عن دوار الهالك بحوالي 7 كيلومترات، وحوالي ثلاث ساعات مشياً على الأقدام.

المصدر أورد أن مصطفى المعزة، عامل إقليم تازة، توجه صباح يوم الأحد 04 نونبر، إلى منزل الراحل المتواجد بدوار تانكرارامت بجماعة بويبلان لتقديم واجب العزاء والمواساة لكل أفراد عائلته وأقربائه وساكنة الدوار.

وبحسب المعطيات التي قدمتها السلطات، فإن الراعي اختفى عن الأنظار وسط الثلوج بمرتفعات بويبلان بإقليم تازة السبت 27 أكتوبر المنصرم، وكان قد توجه نحو الجبل لإحضار قطيعه، قبل أن تباغته عاصفة ثلجية حاصرته في مرتفعات بويبلان.

وقد عجل هذا الحادث المأساوي بتحرك مختلف مصالح السلطات الإقليمية إلى مرتفعات جبل بويبلان، حيث جرت زيارة المركز الصحي التابع لجماعة مغراوة الذي يتوفر على وحدة للتوليد مجهزة مع حصة للأدوية التي تم رصدها له من طرف المندوبية الإقليمية للصحة.

كما قامت وحدة طبية للقرب، مكونة من طبيبين وممرضين، بإجراء ما مجموعه 235 فحصا طبيا، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء، مع توزيع الأدوية بالمجان لفائدة دوار تانكرارامت بمرتفعات بويبلان، وتزويد المركز الصحي بويبلان (تامطروشت) بحصة إضافية من الأدوية.

وتعاني الدواوير التابعة لجماعة بويبلان، ضمن النفوذ الترابي لإقليم تازة، من "عزلة وتهميش كبيرين"، حسب الجمعيات الحقوقية المشتغلة هناك، وقد عرفت المنطقة هذه السنة تساقطات ثلجية مبكرة وكثيفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - تازاوي الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:34
رحم الله الفقيد .. وأدخله فسيح جناته ان شاء الله
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16
2 - مراضيش الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:38
إن لله و إن إليه راجعون للهم إغفرلنا وله وجميع الأحياء و الأموات المسلمين ٠
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17
3 - yassine zbita الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:40
لا حول ولا قوة الا بالله لك الله لك الله
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13
4 - محمد الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:45
الله يرحمو ويصبر عائلتو هاد الكوارت توجد في العالم كله حتى في الدول المتقدمة توجد دائما وفايات. إن لله وإن إليه راجعون. ولا مفر من قدر الله
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11
5 - انا لله وانا اليه راجعون الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:45
هاد الناس مساكين مهمشين ومفقرين حتى هما والحزن والفقر المدقع والحرمان باين على وجوههم
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21
6 - غيلان قدور الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:46
الحادثة أحرجت السلطات فقامت بإخراج بلاغات غير متوازنة رغم ان منطقة تازة كلها تعاني في صمت من التهميش والاقصاء وسكّان جبالها سواءا من جهة الريف او من جهة الاطلس يعانون من الفقر المدقع وانعدام البنيات التحتية .
فقط رموز الفساد السلطوي والسياسي والانتخابي هم من يستفيدون من ثروات المنطقة حيث يظهر عليهم الثراء الفاحش .
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18
7 - رباطي (من رباط الخير) الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:46
رحم الله راعي الأغنام
رحمة تعليه لأرقى مقام
.
رحمة فيها الدفء وهو الذي لم
يتذوقه في جبال الحِمام
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6
8 - لنا و لكم الله الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:51
مقلتوش لينا شكون اللي لقاه واش الساكنة أو السلطات !؟!؟!
كما أني أنصح هؤلاء الرعاة بحمل الهاتف المحمول دائما معهم لعل وعسى أن ينفعهم لطلب المساعدة إذا شعروا بخطر من أجل طلب النجدة بالطبع إذا كانت هناك تغطية في المناطق الجبلية لأنها تكون في بعض الحالات ضعيفة حتى في المدينة.
على كل حال ألله يرحم الفقيد.
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6
9 - شعيب الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:52
اللهم ارحمه رحمة واسعة وارحم موتانا وموتى المسلمين .حتى في اروبا الناس تموت بالثلج
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10 - عابز الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:52
اللهم إغفاله وارحمه ووسع قبره واجعله من اهل الجنة الفردوس الأعلى
وارزق اهله الصبر السلوان وألحقنا به مسلمين آمين
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11 - azedine الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:52
الان الراعي توفى الله يرحمه السؤال ماهي الاحتياطات التي سيأخذونها خدام الدولة ؟ومن سيخدم عائلة المرحوم هل العزاء كان غير بالكلام أم هناك دعم للعائلة من اجل قضاء حاجياتهم وشكرا
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12 - nono الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:54
شكرا لكل من ساهم في ايجاد الشهيد وسكرا للسلطات المحلية على تعبئة رجالها و نتمنى للشهيد الرحمة و المغفرة نتمنى ان يكون التدخل سريعا و مدروسا في المرات الاخرى لانه لا يعقل ان يموت الانسان في هده الظروف وبهده السداجة .
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-2
13 - رشيد امستردام الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:54
بسم الله الرحمن الرحيم
، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تعبت وتأثرت بوفاة راعي الغنم الذي توفي في مرتفعات بويبلان بتازة، وفجعت
، فعند الله نحتسبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله عزائكم، وعظّم الله وعظّم الله أجركم، وصبّركم على مصيبتكم، وجعلها الله في ميزان حسناتكم. إن لله ما أخذ و له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فالصبر والاحتساب له بأن يغفر له الله، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عاءلته على الصبر والسلوان.
والسلام رشيد امستردام
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14 - مهدي ميد الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:55
والله لو لا شباب الفيسبوك اللذي اشتد غضبا وعمت صور الراعي الفيس لما تحركت السلطات ما وقع جاء نتيجة هطول تلوح في وقت مفاجيء لجل ساكنة الجبال التي غالبا ما تستعد له أن لله وأن إليه راجعون لقمة العيش عصيبة في نفس الوقت خير مال الدنيا ما يؤتي من رعي الغنم أليس نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان راعي غنم
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15 - إبن الوطن الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:02
رحمه الله وغفر له
لوكان اسمه جاك أو روبير لقامت الدنيا لكنه للأسف اسمه محمد العربي ......
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16 - Moghtarib الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:04
الله إرحمو مسكين وغفر ليه؛ الله إرئف بعائلتو مساكن. هذا الحادث ما كان ليكون لو قامت السلطات بتحذير السكان قبل وصول العاصفة؛ كما تقوم به الدول الغربية وإلا فالنشرة الجوية لا تصلح لشيء.
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17 - مواطن الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:04
رحمه اللّٰه ، لا داعي للمزايدات كنت متتبع للحادث مند اللحظات الأولى و لا تدخل لاي كان من طرف السلطات فقط سكان القرية جزاهم اللّٰه خيرا ، هل يستوي الغني و الفقير في المغرب ? لو تحركت فرق الإنقاذ مند النداء الاول كان سيكون تغيير لكن لله الامر من قبل و بعد ، نرجو من المحسنين ان يساعدو صغاره.
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