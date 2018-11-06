مشاريع تنموية تخلد ذكرى المسيرة بإقليم الرحامنة

إبراهيم مغراوي من مراكش

جرى، يوم الاثنين بإقليم الرحامنة، تدشين عدد من المشاريع التنموية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء.

وفي هذا الإطار، أشرف عزيز بوينيان، عامل الرحامنة، رفقة وفد ضم المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم وشخصيات مدنية وعسكرية، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة وتقوية وتوسيع الطريق الإقليمية رقم 2104 على مسافة 20 كلم، التي تربط بين مركز جماعة الجعافرة الرحامنة الشمالية والطريق الوطنية رقم 9، والتي تعد شريانا مهما يربط الجماعة الأخيرة والجماعات المجاورة لها.

ورصد لهذا المشروع الذي يدخل في إطار تأهيل الشبكة الطرقية بالإقليم من أجل تحسين جودة الخدمات لمستعملي الطريق وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، غلاف مالي إجمالي يصل إلى 17.8 مليونا، ممول من لدن كل من وزارة التجهيز واللوجستيك والمديرية العامة للجماعات المحلية والمجلس الإقليمي للرحامنة.

وبجماعة ابن جرير، أعطى عامل الإقليم نفسه انطلاقة أشغال تأهيل وترميم شارع محمد الخامس بابن جرير، الذي رصدت له كل من عمالة الرحامنة والمجلس الإقليمي للرحامنة والجماعة الحضرية لابن جرير ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة غلافا ماليا يقدر بـ17 مليون درهم.

ويهدف هذا المشروع إلى تأهيل شارع محمد الخامس وترميمه وتجهيزه بالأعمدة الكهربائية، وإعداد واجهات المحلات التجارية والمقاهي، حتى تستعيد جاذبيتها ومن أجل إضفاء نوع من الجمالية على المنطقة، تنسجم مع التوجه العمراني، إلى جانب إحداث مناطق خضراء ومرأب يستجيب لحاجيات زوار المدينة.