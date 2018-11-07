توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والهضاب العليا، مع تشكل بعض السحب المنخفضة، خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل الشمالية مرفوقة بكتل ضبابية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية بشكل عام.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الاخرى.

وستتراوج درجات الحرارة الدنيا، ما بين درجة واحدة و 04 درجات بالمرتفعات، وما بين 04 و 10 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط و والماس، والسهول غرب الأطلس، والواجهة المتوسطية، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بالسواحل، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 15 و 20 درجة جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و 14درجة بالمرتفعات، ومابين 15 و 21 درجة بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط و والماس وسهول تادلة، والرحامنة وبالسهول والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 20 و25 درجة بسوس، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 25 و 30 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة ومهدية، وهائجا بباقي السواحل.