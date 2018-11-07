مشاركون من تافيلالت في المسيرة يسترجعون نداء الحسن الثاني

هسبريس- مصطفى شاكري

ظلّ اليوم التاريخي الذي ألقاه فيه الحسن الثاني الخطاب الملكي بخصوص تنظيم المسيرة الخضراء صوب الأقاليم الصحراوية محفورا في ذاكرة ووجدان الشعب المغربي بشكل عام، ولدى المشاركين في المسيرة المظفرة بشكل أخص.

وكانت درعة تافيلالت أولى الجهات التي لبّت نداء الملك الراحِل، فلطالما كانت هذه المنطقة الأبيّة أرض المجد والبطولات عبر التاريخ، رغم كونها لم تُنصف كثيرا ولم تنل حقها من التنمية على غرار باقي جهات المملكة.

حلت يوم أمس الثلاثاء الذكرى الثالثة والأربعون لعيد المسيرة الخضراء، الذي شكّل نقطة مفصلية في تاريخ المغرب الراهن، ويستعيد معها العديد من المشاركين الذين يتحدّرون من الجنوب الشرقي بعض الذكريات الخالدة، التي يمكن اعتبارها دروسا كبرى في الوطنية والغيرة على الوطن، وإن دلت على شيء فإنما تدل على أن سكان المنطقة لا يقبلون المهانة والمذلة.

توجّه فوجان من المشاركين من درعة تافيلالت إلى الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بفوج ورزازات وفوج قصر السوق (الرشيدية)؛ وهما أول الوفود التي وصلت إلى مدينة طرفاية، التي كانت نقطة وصل بين المناطق المحررة والمناطق المستعمرة، بحكم وجودها قرب نفوذ سلطات الاحتلال الإسبانية قبل تحرير الأقاليم الجنوبية.

بعد إعطاء انطلاقة المسيرة الخضراء من قبل الحسن الثاني، كان المشاركون المتحدّرون من منطقتي ورزازات وقصر السوق أوّل من اجتاز الحدود الوهمية الفاصلة بين المملكة وصحرائها، إذ وطأت أقدامهم الحصن العسكري "الطاح" الذي انسحب منه الجيش الإسباني.

لحسن الطالبي، رجل تعليم متقاعد شارك في المسيرة الخضراء رفقة خمسين تلميذا من ثانوية محمد الخامس التأهيلية، التي كانت تسمى سابقا بثانوية "غريس"، بمدينة كلميمة التابعة لإقليم الرشيدية. يعد الطالبي من أصغر المشاركين في هذا الحدث التاريخي، إذ لم يكن يتعدى عمره 15 سنة آنذاك، فدفعه الحماس الشديد إلى خوض هذه المغامرة الفريدة من نوعها.

"لم أكن خائفا بالمرّة، لأنني كنت معتادا على مجابهة الصعاب في الحياة، فقد كنت مضطرا لمغادرة المنزل العائلي منذ أن بلغت سن العاشرة، بسبب بُعد الثانوية التي أدرس فيها عن الدوار الذي أقطن به بنحو عشرين كيلومترا"، يقول الأستاذ المتقاعد بنبرة واثقة، قبل أن يضيف: "لم أذهب لوحدي لأنني كنت خائفا من والدي، لذلك رافقت مجموعة من التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالثانوية ذاتها، وقد وصل عددنا في المجموع نحو خمسين".

لحسن الطالبي هو أول شخص سجّل اسمه لدى السلطات المسؤولة في مدينة كلميمة، لأنه كان يرغب بشدة في رؤية الأقاليم المستعمرة من قبل دولة إسبانيا آنذاك. "كانت كل خيمة تتكون من خمسين شخصا، يتكلف أصحابها بالطهي وجمع الحطب وغيرها من الشؤون المنزلية"، يقول لحسن عن ظروف العيش خلال المسيرة الخضراء التي أمضى فيها شهرا كاملا،

ويضيف في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية: "انطلقنا في الخامسة صباحا نحو الحدود الوهمية، وقطعنا حوالي 12 كيلومترا من أجل الوصول إلى حصن الطاح، لنقوم بنزع الأسلاك الشائكة التي وضعها المستعمر الإسباني، كما غسلنا وجوهنا بالتراب؛ فمرت بذلك المسيرة بشكل سلمي رغم الظروف الصعبة. وكان فوج قصر السوق آخر فوج عاد إلى إقليمه".

من جهته، تحدث علي بن لحسن، رئيس جمعية متطوعي المسيرة الخضراء بمدينة تنغير، عن دوافع المشاركة في المسيرة بقوله: "مباشرة بعدما سمعت خطاب الحسن الثاني، توجهت صباح اليوم الموالي إلى قيادة تنغير من أجل المشاركة في المسيرة رفقة بعض أصدقائي، وقد كنّا من الأوائل الذين تطوعوا آنذاك".

ويحكي علي عن الأجواء التي صاحبت هذا الحدث الكبير، قائلا: "توجهنا إلى مدينة ورزازات يوم 21 أكتوبر، حيث بقينا لمدة يومين، قبل استئناف الطريق نحو مدينتي طانطان وطرفاية، لتنطلق المسيرة الخضراء في أجواء مذهلة رغم ظروف التنقل الصعبة، إذ كنا نحو 45 شخصا في الشاحنة التي أقلّتنا إلى الصحراء. وكانت الشاحنة تتوقف لمدة ثلاثين دقيقة في كل أربع أو خمس ساعات".

أمضى علي بن لحسن 37 يوما من الذهاب إلى غاية رجوعه إلى مدينة تنغير، وكان هو الآخر من المشاركين الأولين الذين حطّموا الحدود الوهمية، كما صلى صلاة الجمعة رفقة الأفواج الأخرى وسط "حصن الطاح"، رغم التهديد المستمر من قبل أربع طائرات إسبانية طيلة عشرين دقيقة، لكنها اضطرت إلى الانسحاب في نهاية المطاف بعد إصرار وعزيمة أفواج مدينتي ورزازات وقصر السوق.

ويختم علي تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية بقوله: "بعد الرجوع من المسيرة الخضراء، سمعنا إذاعة جزائرية تروج مغالطات للمستمعين، مفادها أن المتطوعين المتحدرين من قصر السوق ماتوا عن آخرهم بسبب هجوم الوحدات المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو، لذلك قمنا بإخبار الكولونيل في البلدة، وبعدما تأكد من الخبر، أوفد إلينا طاقم التلفزة الوطنية الذي قام بتسجيل حلقة كاملة حول مشاركتنا في الصحراء".

وتُجمع جل الكتابات التي أرّخت لمختلف الحقب التاريخية للمملكة على أن سكان الجنوب الشرقي كانوا دائما السبّاقين لتقديم يد المساعدة إلى السلاطين، إذ كانوا يلبّون نداءاتهم المتكررة كلما جرى استدعاؤهم، من أجل الدفاع عن حرمة البلاد؛ ولعل المقاومة المسلحة في عهد الحماية والمشاركة في المسيرة الخضراء خير دليل على ذلك. لكن هذه المنطقة التي تفوح بعبق التاريخ همّشت وصارت منسية لدى الجهات الرسمية، رغم التضحيات الجسيمة التي أدتها القبائل الأمازيغية لصدّ الغزاة.