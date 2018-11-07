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كُتّاب وآراء
جماعات بالعرائش تستفيد من حافلات للنقل المدرسي
بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، قام مصطفى النوحي، عامل إقليم العرائش، بالمدرسة الجماعاتية بأربعاء عياشة، بترؤس مراسيم تسليم حافلات للنقل المدرسي للجماعات الترابية: عياشة، بني كرفط، تزروت، السواكن، وريصانة الجنوبية، ويبلغ عددها 11 حافلة بسعة 30 مقعدا لكل منها.
وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، بتسع حافلات، بكلفة إجمالية تقدر بـ3.960.000.00 درهم، ووكالة تنمية أقاليم شمال المملكة بحافلتين بكلفة تقدر بـ585.120.00.
واستفادت جماعة عياشة من خمس حافلات، ثلاث منها من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واثنتان من تمويل وكالة تنمية أقاليم الشمال.
واستفادت كل من جماعة بني كرفط، وجماعة تزروت، وجماعة السواكن، وجماعة القلة من حافلة واحدة لكل منها؛ في حين خصصت حافلتان اثنتان لجماعة ريصانة الجنوبية.
وتأتي هذه المبادرة، يقول البلاغ، في إطار المساهمة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ المستفيدين بالجماعات المذكورة، وكذا تقليص نسبة الهدر المدرسي بالوسط القروي، تفاديا لكل ما من شأنه أن يعيق عدم التحاق الأطفال بالمدرسة، وانقطاعهم عنها.
وحضر عملية التسليم مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، وبرلمانيون عن إقليم العرائش، ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الخارجية والمصالح الأمنية.