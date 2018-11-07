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تدشينات بجهة مراكش في ذكرى المسيرة الخضراء

تدشينات بجهة مراكش في ذكرى المسيرة الخضراء
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 07:27

تم الثلاثاء، بعدد من أقاليم جهة مراكش أسفي، تدشين مشاريع تنموية وتنظيم زيارات تفقدية لمؤسسات اجتماعية، وتوزيع تجهيزات ووسائل للنقل بمناسبة الذكرى الـ43 لانطلاق المسيرة الخضراء.

فبمدينة مراكش أشرف كريم قسي لحلو، والي الجهة وعامل إقليم مراكش، رفقة رؤساء كل من المجالس الترابية والمصالح الخارجية، ومسؤولين قضائيين وعسكريين وأمنيين، وممثلي المجتمع المدني، على توزيع سيارات مصلحة لفائدة القوات المساعدة، وتسليم وحدة صحية متنقلة لفائدة المندوبية الإقليمية للصحة بعاصمة النخيل، وتسليم سيارات إسعاف لفائدة مركز العلاجات الأولية جامع الفنا، التابع للهلال الأحمر المغربي.

وفي السياق نفسه، وزع عامل عمالة مراكش حافلة للنقل المدرسي لفائدة جمعية أبناؤنا لآباء وأولياء أطفال التثليث الصبغي، وتجهيزات رياضية لفائدة جمعية النادي المراكشي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبهذه المناسبة قام عامل إقليم الحوز عمر التويمي، رفقة وفد من المسؤولين، بزيارة تفقدية لكل من المركز الصحي ودار الولادة بتزارت، من أجل الاطلاع عن قرب على سير هذين المرفقين، وعلى نوعية الخدمات المقدمة للمرتفقين؛ كما زار الثانوية الإعدادية ودار الطالبة بالجماعة نفسها، للوقوف على أحوال التلميذات نزيلات هذه المؤسسة.

وأعطى التويمي انطلاق أشغال المركب الاجتماعي ابتسامة أنزال، لجمعيتي التعايش للتربية والثقافة والرياضة والتنمية الاجتماعية، وتامونت للتنمية.

وبإقليم شيشاوة وضع بوعبيد الكراب، عامل الإقليم، الحجر الأساس لبناء ثانوية تأهيلية بجماعة امزوضة، بعد تقديم مشروع تهيئة مركز الجماعة ذاتها.

يذكر أن جميع العمالات عرفت صباح اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء مراسيم تحية العلم الوطني.

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