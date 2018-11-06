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قنطرة خطرة تهدد أرواح مواطنين قرب البروج

قنطرة خطرة تهدد أرواح مواطنين قرب البروج
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 22:30

خطر حقيقي ذاك الذي يهدّد حياة أصحاب العربات العابرين فوق قنطرة تقع على وادي أم الربيع، في الطريق الرابطة بين أحد بوموسي ومدينة البروج، على مستوى دوار تارماست.

خطورة القنطرة تتجلى في بروز تشققات كبيرة في جزء كبير من أجزائها، وانهيار جزء منها على مستوى الحافة، بحيث لم يتبقّ منها سوى قضبان الحديد العارية.

وبحسب إفادات من عين المكان، فقد كانت الحمولة المسموح بمرورها فوق القنطرة محدّدة في 15 طنا، وبعد أنْ تدهور وضع القنطرة تم تخفيض الحمولة إلى خمسة أطنان، دون أن تطال القنطرة أي إصلاحات للحيلولة دون انهيارها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الياس الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:00
جماعة احد بوموسى تعرف حقا تدهورا ليس فقط على الطريق الرابطة بين تارماست او القناطر المتواجدة هناك بل حتى على مستوى مركز الجماعة . هل يعقل اننا في صدد الدخول ل 2019 و نجد ان جماعة بها ما يقارب 4000 منزل ولا يوجد الصرف الصحي ولا مرافق عمومية و لا اي شي من هذا القبيل؟ . اعضاء الجماعة لا شغل له فقط ينظرون لبعضهم ويتركون الشباب يتعاطوا للمخدرات و السرقة لماذا لا نقوم بالتوعية والمساعدة على المشاريع الصغيرة الشخصية، وهناك شباب حاصلين على ديبلومات ؟! الصراحة اول شي يجب على الجماعة او الجهة المسؤولة ان تقوم باشغال الصرف الصحي لان المواطنين في حالة مزرية . ونعرف حق المعرفة ان هناك مشاريع صغرى تحتاج لصرف صحي . ومن هنا ندعوا من هسبريس ان تزور هذه الجماعة و ترى الحالة المزرية التي تعيش فيها المنطقة وتقوم بتصوريها ووضع مقال يتحدث عن مثل هذه الاشياء و شكرا.
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2 - عبد الرزاق الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:25
اودي علاش كتسبقوا الاحداث راه فبلادنا حتى كيسال الدم.عاد يمكن نشوفوا الحالة يمكن التدخل اولا.
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3 - مونية الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 23:28
عادي علاش غادي نخافو؟
نتسناوها حتى تسقط فتؤدي بحياة أرواح بشرية و يذاع الخبر في التلفاز و تشغل الرأي العام يومين أو ثلاثة وبعدها تنسى القنطرة واللي ماتو و لن يحاسب أي مسؤول. وميزانية إصلاح القنطرة دُسَّتْ في الجيوب. هاد الشي اللي ولات غادية عليه هاد البلاد مع الأسف
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