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كُتّاب وآراء
قنطرة خطرة تهدد أرواح مواطنين قرب البروج
خطر حقيقي ذاك الذي يهدّد حياة أصحاب العربات العابرين فوق قنطرة تقع على وادي أم الربيع، في الطريق الرابطة بين أحد بوموسي ومدينة البروج، على مستوى دوار تارماست.
خطورة القنطرة تتجلى في بروز تشققات كبيرة في جزء كبير من أجزائها، وانهيار جزء منها على مستوى الحافة، بحيث لم يتبقّ منها سوى قضبان الحديد العارية.
وبحسب إفادات من عين المكان، فقد كانت الحمولة المسموح بمرورها فوق القنطرة محدّدة في 15 طنا، وبعد أنْ تدهور وضع القنطرة تم تخفيض الحمولة إلى خمسة أطنان، دون أن تطال القنطرة أي إصلاحات للحيلولة دون انهيارها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
نتسناوها حتى تسقط فتؤدي بحياة أرواح بشرية و يذاع الخبر في التلفاز و تشغل الرأي العام يومين أو ثلاثة وبعدها تنسى القنطرة واللي ماتو و لن يحاسب أي مسؤول. وميزانية إصلاح القنطرة دُسَّتْ في الجيوب. هاد الشي اللي ولات غادية عليه هاد البلاد مع الأسف