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كُتّاب وآراء
توشيح موظفين في احتفال "المسيرة" بورزازات
بمناسبة تخليد الذكرى الـ 43 لذكرى المسيرة الخضراء، التي يحتفل بها الشعب المغربي يوم 6 نونبر من كل سنة، وشح تقنيين يعملان بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بورزازات بوسامين من الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، تقديرا لجهودهما في المجال الذي يشتغلان به.
وتم، مساء الثلاثاء، توشيح كل من محمد التلوسي وعبد المجيد شوقي، وهما تقنيان من الدرجة الأولى بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بورزازات، من طرف عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى.
وفي هذا الإطار، قال عبد المجيد شوقي، أحد الموشحين بالوسام الملكي، في تصريح لهسبريس: "قضيت في العمل ما يزيد عن 35 سنة والحمد كل سنوات العمل لم تضع بعد توشيحي بهذا الوسام الملكي الذي فاجئني كثيرا"، مضيفا: "بعدما أن تلقيت اتصالا وأخبروني بأن الملك محمدا السادس أنعم عليّ بوسام الاستحقاق الوطني أحسست بأن كل السنين التي قضيتها في العمل لم تضع وأنني أديت مهمة لوطننا العزيز".
واعتبر المتحدث ذاته الوسام بمثابة اعتراف وتنويه بالمجهودات والتضحيات المبذولة من قبله وزميله من طرف الملك محمد السادس، داعيا جميع الموظفين بجميع القطاعات إلى المثابرة والعمل للوصول إلى المستوى نفسه الذي وصل إليه رفقة زميله في العمل.
وتم توشيح المعنيين بالأمر بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات، حيث تم الإنصات للخطاب الملكي بحضور جميع المسؤولين الإداريين والعسكريين والقضائيين، والمنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني.