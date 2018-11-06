وزارة السكنى: المباني المنهارة تخضع لقرار المنع

هسبريس من الدار البيضاء

أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن المنزلين المنهارين بـ "حي تازرين" بالمدينة القديمة الواقعة تحت نفوذ عمالة مقاطعات أنفا الدار البيضاء، يخضعان لقرار منع السكن فيهما منذ ست سنوات، وأن العائلة التي راحت ضحية الانهيار قد استفادت من شقتين من قبل الشركة الوطنية للتجهيز الجماعي.

وقالت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إن "البنايتين السكنيتين اللتين انهارتا صباح الثلاثاء تخضعان إلى قرار منع النزول والسكنى منذ سنة 2012".

وأضافت الوزارة، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن "الخبرة أنجزت من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وتم إشعار القاطنين في حينه بإفراغ البناية حفاظا على سلامتهم".

وأبرز البيان أن "ابنين من هذه العائلة قد سبق أن استفادا من شقتين من طرف الشركة الوطنية للتجهيز الجماعي، المعروفة اختصارا بصوناداك".

وتابع أن "المسؤولين الجهويين للوزارة قد توجهوا إلى عين المكان بمعية السلطات المحلية والمسؤولين المعنيين على اتخاذ الإجراءات اللازمة، المتمثلة في تقديم الإسعافات الأولية لسيدة مازالت على قيد الحياة وانتشال جثتي سيدتين وتحصين المكان تفاديا لتداعيات أخرى".

وبخصوص تفاصيل الحادث، قالت الوزارة: "عرف حي تازرين بالمدينة القديمة بمقاطعات أنفا الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 6 نونبر 2018 على الساعة السابعة و15 دقيقة صباحا، انهيارين للبناية الفارغة رقم 68 المتكونة من سفلي وطابقين، وللبناية رقم 32 المتكونة من سفلي وثلاثة طوابق التي تقطن بها عائلة تتكون من ثلاثة أفراد".

وأعلنت السلطات المحلية، في وقت سابق، مصرع سيدتين وإصابة أخرى، مبرزة أنه جرى إنقاذ سيدة واحدة تم نقلها إلى مستشفى مولاي يوسف من أجل تلقي العلاجات الضرورية.