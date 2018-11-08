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كُتّاب وآراء
توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل مرفوقة بكتل ضبابية، مع مرور سحب عابرة ستصبح كثيفة بعد الزوال والليل، مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بالسهول شمال الجديدة والريف والواجهة المتوسطية.
وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بوجه عام.
وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي وشمالية الى غربية في باقي المناطق.
وستتراوج درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجة واحدة و4 درجات بالمرتفعات، وما بين 4 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 9 و15 درجة بالسهول الوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 15 و20 درجة بجنوب المملكة.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، والسايس والسهول الشمالية وقرب السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 21 و26 درجة بباقي السهول وبسوس، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.