بنعلال يقدم استقالته من رئاسة جماعة الهرهورة

هسبريس - محمد الراجي

في وقت كان يُنتظر أن تحسم المحكمة في عزل فوزي بنعلال، رئيس جماعة الهرهروة، من مهامه، بناء على قرار صادر عن عامل عمالة الصخيرات تمارة، أقدم بنعلال على تقديم استقالته من رئاسة الجماعة اليوم الأربعاء.

قرار فوزي بنعلال تقديم استقالته من رئاسة جماعة الهرهورة يأتي كردّ فعل استباقي للحكم الذي سيصدر عن المحكمة الإدارية بالرباط، إذ سيصير ممنوعا من الترشح لمنصب رئاسة الجماعة في حال قررت المحكمة عزله.

وفي وقت نفى بنعلال تقديم استقالته من منصبه كرئيس لجماعة الهرهورة، وقال في تصريح لهسبريس إن "مسألة العزل لازالت رائجة في المحكمة"، قال مصدر موثوق إن رئيس جماعة الهرهورة المعزول قدم فعلا استقالته.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن فوزي بنعلال، القيادي في حزب الاستقلال، أقدم على هذه "المناورة" حتى يضمن لنفسه حق الترشح في الانتخابات الجماعية القادمة، بعدما بات من شبه المؤكد أنه سيُعزل من منصبه.

وكان عامل عمالة الصخيرات تمارة قدم مقالا، في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، يصرح فيه بعزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة.

وجاء قرار عزل بنعلال "بعد ثبوت ارتكابه، بمناسبة ممارسة مهامه، عدة خروقات ومخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما وقفت عليها لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية"، وفق ما جاء في المقال المرفوع من طرف عامل عمالة الصخيرات تمارة إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط.