تلاميذ مراكش يرفضون التوقيت المدرسي الجديد

إبراهيم مغراوي

خاض تلاميذ وتلميذات العديد من مؤسسات التعليم بجهة مراكش، اليوم الأربعاء، وقفات ومسيرات احتجاجية تنديدا بالتوقيت المدرسي الجديد الذي فرضته الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعبيرا عن رفضهم للساعة الإضافية.

ففي إقليم مراكش، قرر تلامذة الثانويات التأهيلية بمراكش وجماعة سيد الزوين مقاطعة الدراسة بشكل جماعي احتجاجا على التوقيت الجديد الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية تماشيا مع قرار ترسيم التوقيت الصيفي.

وعرف إقليم قلعة السراغنة هو الآخر احتجاج العديد من تلميذات وتلاميذ المؤسسات العمومية، الذين استيقظوا تحت جنح الظلام للالتحاق بمدارسهم لأن بعضها يوجد بعيدا عن منازلهم، معرضين بذلك حياتهم للخطر.

ففي تاملالت وتساوت، قاطع التلاميذ فصول الدراسة احتجاجا على التوقيت الجديد، ونظموا مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم قلعة السراغنة.

إقليم شيشاوة لم يخرج هو الآخر عن حالة الرفض للقرار الحكومي المذكور؛ إذ رفع التلاميذ بمدينة امنتانوت شعارات من قبيل "الشعب يريد إسقاط الساعة".

وعبر العديد من الآباء عن تذمرهم من قرار فرض الخروج على فلذات أكبادهم في وقت لم يتبين فيها الخيط الأبيض من الأسود، مشيرين إلى الحالة المؤلمة التي كان عليها أبناؤهم لحظة إيقاظهم للالتحاق بمؤسساتهم التعليمية.

وقال محمد بولطار لهسبريس: "لقد وجدت نفسي مضطرا لاستعمال أضواء سيارتي لحظة نقل ابني وابنتي إلى مدارسهما"، وزاد متسائلا: "كيف سيكون التحصيل الدراسي لطفل لم يستيقظ بعد من سباته؟ وهل هذه هي الهدايا التي ترد بها الحكومة على من انتخبها؟".

يذكر أن هذه الحركات الاحتجاجية شهدت إنزالا أمنيا لمختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية. ويشار إلى أن المحتجين عازمون على مواصلة شكلهم الاحتجاجي من أجل الضغط على الحكومة لإسقاط الساعة الجديدة.