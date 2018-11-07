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تلاميذ مراكش يرفضون التوقيت المدرسي الجديد

تلاميذ مراكش يرفضون التوقيت المدرسي الجديد
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:08

خاض تلاميذ وتلميذات العديد من مؤسسات التعليم بجهة مراكش، اليوم الأربعاء، وقفات ومسيرات احتجاجية تنديدا بالتوقيت المدرسي الجديد الذي فرضته الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعبيرا عن رفضهم للساعة الإضافية.

ففي إقليم مراكش، قرر تلامذة الثانويات التأهيلية بمراكش وجماعة سيد الزوين مقاطعة الدراسة بشكل جماعي احتجاجا على التوقيت الجديد الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية تماشيا مع قرار ترسيم التوقيت الصيفي.

وعرف إقليم قلعة السراغنة هو الآخر احتجاج العديد من تلميذات وتلاميذ المؤسسات العمومية، الذين استيقظوا تحت جنح الظلام للالتحاق بمدارسهم لأن بعضها يوجد بعيدا عن منازلهم، معرضين بذلك حياتهم للخطر.

ففي تاملالت وتساوت، قاطع التلاميذ فصول الدراسة احتجاجا على التوقيت الجديد، ونظموا مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم قلعة السراغنة.

إقليم شيشاوة لم يخرج هو الآخر عن حالة الرفض للقرار الحكومي المذكور؛ إذ رفع التلاميذ بمدينة امنتانوت شعارات من قبيل "الشعب يريد إسقاط الساعة".

وعبر العديد من الآباء عن تذمرهم من قرار فرض الخروج على فلذات أكبادهم في وقت لم يتبين فيها الخيط الأبيض من الأسود، مشيرين إلى الحالة المؤلمة التي كان عليها أبناؤهم لحظة إيقاظهم للالتحاق بمؤسساتهم التعليمية.

وقال محمد بولطار لهسبريس: "لقد وجدت نفسي مضطرا لاستعمال أضواء سيارتي لحظة نقل ابني وابنتي إلى مدارسهما"، وزاد متسائلا: "كيف سيكون التحصيل الدراسي لطفل لم يستيقظ بعد من سباته؟ وهل هذه هي الهدايا التي ترد بها الحكومة على من انتخبها؟".

يذكر أن هذه الحركات الاحتجاجية شهدت إنزالا أمنيا لمختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية. ويشار إلى أن المحتجين عازمون على مواصلة شكلهم الاحتجاجي من أجل الضغط على الحكومة لإسقاط الساعة الجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مراكشيين الأربعاء 07 نونبر 2018 - 17:52
ايه بصح هادشي وقع و لكن وقفنا بلا فايدة شي بغا يدخل و شي ما بغاش لا حول ولا قوة الا بالله المشكل ماشي في الحكومة بوحدها و لكن فيهم بجوج حتى الشعب ما موحدش كلمتو واخا مضرورين
الله يعفو علينا
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10
2 - مراكشي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:03
كل هؤلاء ليسوا سوى حالات استثنائية حسب بلاغ وزارة التربية الوطنية.
حسب بلاغ الوزارة فإن الأصل أصبح استثناء والاستثناء أصبح أصل! حكومة خربقات لينا المنطق السليم
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12
3 - Hassan Sima الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:07
أنا شخصيا ساخط على هـذه الحگومة ماعطاتنيش حقي على عون سلطة نصب عليا في أگثر من 60000 ألف درهـم وخداعي من طرف المحامي گما أَجِد صعوبة في إقتناء مستلزماتي طبعا الميگا گانت تافعنا بدون نفاق و أگيد هـذه الساعة غيرت تصرفاتي حسبيا الله ونعم الوگيل فگل واحد ماقامش بمسؤوليتو
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4 - مجاطي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:38
برافوووووا مابغيينش الساعة الإضافية ماشي غير مراكش المغرب كامل كيقول لا لا
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