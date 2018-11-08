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عامل العرائش يطلق بناء سوق السمك بأولاد احميد

عامل العرائش يطلق بناء سوق السمك بأولاد احميد
هسبريس من العرائش
الخميس 08 نونبر 2018 - 04:56

أشرف عامل إقليم العرائش، مصطفى النوحي، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لبناء سوق السمك المجاور لسوق الجملة للخضر والفواكه بمنطقة أولاد احميد.

ويهدف هذا المشروع، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 4.658.130 درهما من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، إلى المساهمة في التنمية على مستوى إعداد وتهيئة أسواق نموذجية راقية بالمدينة تستطيع أن تلبي احتياجات المواطن وتضمن له السلامة الصحية.

ويضم المشروع المذكور قاعة للعرض واستخلاص المداخيل وصناعة الثلج، وغرفة للتبريد وغسل وتخزين الصناديق والتوضيب، ومولد كهربائي، إضافة إلى طبيب بيطري، ومرافق صحية خاصة وأخرى عامة، إلى جانب مكان للنفايات.

كما أشرف النوحي على إعطاء الانطلاقة الرسمية لترميم مشروع السوق المركزي بوسط المدينة بغلاف مالي قدر 4.935.000 درهم من طرف عمالة إقليم العرائش ووكالة إنعاش وتنمية الشمال، قبل أن يقوم بزيارة إلى ملحقة الكلية متعددة التخصصات لتفقد أشغال بناء مدرج جديد لفائدة الطلبة بهذه الملحقة.

حري بالذكر أن هذه الأنشطة عرفت حضور وفد يمثل رؤساء المصالح الخارجية للعمالة، والمنتخبين عبد العزيز الودكي، ومحمد الحمداوي، وعبد الحكيم الأحمدي، إلى جانب محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، وباشا المدينة، والسلطات المحلية، وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني.

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