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كُتّاب وآراء
الساعة الإضافية تعطل الدراسة في ثانوياتٍ بخريبكة
نظم تلاميذ وتلميذات مجموعة من المؤسسات التعليمية بخريبكة، صباح اليوم، وقفات احتجاجية وخاضوا إضرابا عن الدراسة من أجل المطالبة برفع ما وصفوه بالضرر الذي لحقهم جراء إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي.
وفي الوقت الذي خرج فيه تلاميذ الثانويات التأهيلية "الموحدين" و"ابن عبدون" و"الفوسفاط" و"ابن ياسين"، وتلامذة بعض الثانويات الإعدادية، في مسيرات في اتجاه مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، استنفرت المصالح الأمنية عناصرها لمنعهم.
وتفاديا للدخول في مواجهات مع القوات الأمنية، اكتفى التلاميذ بتنظيم وقفات احتجاجية أمام أبواب المؤسسات التعليمية، رافعين شعارات لمطالبة الجهات المعنية بضرورة إلغاء الساعة الإضافية، أو إجراء تغييرات في مواعيد انطلاق وانتهاء الحصص الدراسية، حتى تستجيب لحاجياتهم وقدراتهم.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة كونت، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لجانا يترأسها رؤساء المصالح بالمديرية، عملت على تنظيم زيارات إلى المؤسسات التعليمية التي خرج تلامذتها للاحتجاج من أجل تتبع الأوضاع وإنجاز تقارير حول الوقائع.
وأضافت المصادر ذاتها أن المحتجين عبروا عن مطالبهم تجاه الساعة والتغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ بالمؤسسات التعليمية يوم الاثنين المقبل، ونظموا أشكالهم الاحتجاجية بشكل حضري وسلمي، دون أن يتم تسجيل أي أعمال عنف أو تخريب في مرافق المؤسسات التعليمية أو باقي الممتلكات العامة المحيطة بها.