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كُتّاب وآراء
"الساعة الجديدة" تثير احتجاج متمدرسين في وزان
خرج تلاميذ العديد من المؤسسات التعليمية، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، اليوم الأربعاء، في وقفات ومسيرات احتجاجية متفرقة بعدد من الجماعات القروية، تنديدا بالتوقيت المدرسي الجديد الذي فرضته الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقرر تلامذة الثانوية التأهيلية عمر الخيام بجماعة تروال مقاطعة الدروس بشكل جماعي، احتجاجا على التوقيت الجديد الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية تماشيا مع قرار ترسيم التوقيت الصيفي؛ الشيء الذي خلف موجة غضب عارمة من طرف رافضي القرار الذين اعتبروا أن هذا التوقيت يشكل خطرا على حياتهم ويؤثر على مردودهم وتحصيلهم الدراسي.
الاحتجاج ذاته عرفته كل من الثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية عين دريج بجماعة المجاجرة، اللتين يرفض تلامذتهما الالتحاق المبكر بحجرات الدراسة، لا سيما وأن مساكن غالبيتهم تتواجد بمناطق نائية عن المؤسستين.
"هذا عيب هذا عار التعليم في خطر"، الشعب يريد الساعة القديمة"، "ما بقينا نعسو ما بقينا نقراو"، شعارات من بين أخرى رفعها متمدرسو الجماعة الترابية القروية، فيما غابت الاحتجاجات عن ثانويات وإعداديات مدينة وزان.