توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا عند الصباح والليل فوق المرتفعات، مع تشكل بعض السحب المنخفضة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، حيث من المحتمل أن تكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

وستعرف منطقتا الريف والساحل المتوسطي، أجواء غائمة جزئيا خلال الصباح مع إمكانية نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، فيما ستبقى السماء في باقي جهات المملكة قليلة السحب إلى صافية بوجه عام، مع تناثر حبات رملية محلية فوق كل من الجنوب-الشرقي في البلاد والأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الشمالية والأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر و5 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بالساحل المتوسطي، والسهول، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 16 و21 درجة بجنوب المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسايس والسهول الشمالية، وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 20 و25 درجة بباقي السهول، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وجوار السواحل الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي وسيصبح قويا إلى جد قوي الهيجان صباحا بين المهدية وطرفاية