انهيارات المنازل تستنفر مسؤولي الدار البيضاء

هسبريس – محمد لديب

عقد كبار المسؤولين في عمالة مقاطعات آنفا بالدار البيضاء وشركة "صوناداك"، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعات مكوكية من أجل وضع مخطط مستعجل لإيجاد حلول ناجعة وعاجلة لمشكل الانهيارات المتوالية للمنازل بمنطقة المدينة القديمة، والتي أودت بحياة العديد من الضحايا خلال السنوات الأخيرة.

وتخطط مصالح وزارة الداخلية للبدء في مباشرة أشغال تشييد الجزء الأول من مشروع المحج الملكي، في وقت تشتغل مصالح "صوناداك" على وضع مخطط لتسريع وتيرة ترحيل سكان المدينة القديمة.

وقال الناشط الجمعوي طارق بالناجي إن مشروع ترحيل سكان المدينة القديمة صادفته مجموعة من العراقيل، خاصة بعد تخلي شركة "صوناداك" عن فكرة نقل السكان نحو منطقتي النسيم وامقيليبة، تماشيا مع ما ينص عليه قرار نزع الملكية الذي شمل سكان المدينة القديمة والمنطقتين المذكورتين.

وأضاف بالناجي، في تصريح لهسبريس، أن الجميع لم يفهم كيف قامت شركة "صوناداك" باتخاذ قرار ترحيل سكان المدينة القديمة صوب حي الرحمة بمنطقة دار بوعزة، رغم استصدارها تراخيص إنشاء مجمعات سكنية بكل من امقيليبة والنسيم، قبل توقيف الأشغال، على أساس تفويت العقار من أجل إقامة مشاريع سكنية فخمة، رغم أن الدولة خصصت لسكان المدينة الوعاء العقاري المشمول بنزع الملكية منذ سنوات بكل من امقيليبة والنسيم، وقامت بتحيينه في إعلانين منفصلين بالجريدة الرسمية خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013.

وينص هذان الإعلانان على أن الهدف من وراء نزع الملكية لعقار امقيليبة هو إنشاء شقق سكنية بمنطقة النسيم وامتداد ليساسفة، حيث تتواجد حاليا أزيد من 200 شقة لم تسلمها بعد شركة "صوناداك" لأصحابها من سكان المدينة القديمة.