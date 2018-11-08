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كُتّاب وآراء
تلاميذ يحتجون باشتوكة ضد التوقيت المدرسي
خرج تلاميذ العديد من المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي باشتوكة آيت باها، اليوم الخميس، في مسيرة احتجاجية صوب مقر عمالة الإقليم، "تنديدا بالتوقيت المدرسي الجديد، الذي فرضته الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي".
وشهدت مؤسسات تعليمية إعدادية وثانوية بمدينة بيوكرى، منذ أمس الأربعاء، مظاهرات نظمها التلاميذ مصحوبة بمقاطعة الدروس، احتجاجا على التوقيت الجديد الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية تماشيا مع قرار ترسيم التوقيت الصيفي، مطالبين بمراجعته.
الغضب من التوقيت المعتمد دفع تلميذات وتلاميذ ثانويات الجولان، ابن سينا، المرابطين، حمادي امبارك، وغيرها، إلى الخروج في مسيرة في اتجاه عمالة اشتوكة آيت باها، جابت مختلف شوارع المدينة، تعبيرا عن رفضهم للتوقيت الجديد، محذرين مما وصفوه بـ"الارتباك والأضرار المحتملة على التحصيل الدراسي لاعتماد هذا التوقيت بالمؤسسات التعليمية".
ومباشرة بعد علم السلطات الإقليمية بتحوّل موجة غضب التلميذات والتلاميذ إلى مسيرة حاشدة صوب عمالة الإقليم، دعا عامل اشتوكة آيت باها، على استعجال، إلى اجتماع طارئ جمع مختلف المتدخلين، من نقابات تعليمية وجمعيات الآباء والأمهات ومسؤولي القطاع بالإقليم، عرف تدارس آليات احتواء غضب التلاميذ.