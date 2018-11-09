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نلاميذ يغرسون 100 شجرة بإعدادية في مراكش

نلاميذ يغرسون 100 شجرة بإعدادية في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 09 نونبر 2018 - 03:40

بإعدادية أحمد شوقي بمقاطعة المدينة العتيقة بمراكش، نظم مركز التنمية لجهة تانسيفت، الخميس، عملية غرس 100 شجرة، خمسون شجرة زيتون ومثل هذا العدد من شجر "الزنبوع".

ويأتي هذا النشاط البيئي في سياق الاهتمام بفضاء المدرسة لجعله مجالا جذابا للتلاميذ والتلميذات. وقد تكلف كل قسم بغرس 10 شتلات والعناية بها، وفي نهاية السنة سيتم تقييم عمل كل فريق.

وتسعى فعاليات هذا المشروع إلى غرس قيمة الاهتمام بالمجال البيئي وحب الطبيعة في نفوس التلاميذ، وجعل المجال التربوي معبأ في الجهود المتعلقة بالحفاظ على المجال البيئي.

وتأتي هذه العملية تماشيا مع مشروع كل من الأمم المتحدة، ووزارة التربية الوطنية التي أطلقت منذ سنوات برنامجا كبيرا تحت عنوان "شجرة لكل تلميذ"، لتحسيس التلاميذ بخطورة التغيرات المناخية التي تعد مصدر قلق لكل الدول والمجتمعات.

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