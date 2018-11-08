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كُتّاب وآراء
تلاميذ يحتجون ضد الساعة بجهة درعة تافيلالت
خاض عدد من التلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية بأقاليم جهة درعة تافيلالت، منذ أمس الأربعاء، مسيرات مصحوبة بمقاطعة الدروس، احتجاجا على إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي المعتمد في المغرب.
وطالب التلاميذ المشاركون في المسيرات الاحتجاجية التي ضمت المئات من مختلف المستويات الدراسية، ومن مختلف المديريات الإقليمية التابعة لأكاديمية جهة درعة تافيلالت، الحكومة بضرورة إلغاء الساعة الإضافية، مشددين على أنها "ليست في صالح أبناء الشعب، بل هي في مصلحة من قرروا إضافتها"، وفق تعبيرهم.
وأعلن التلاميذ عزمهم مواصلة الاحتجاج إلى أن تتم الاستجابة لمطلبهم، مشددين على رفضهم تطبيق "الساعة غير القانونية التي تمت إضافتها بدون استشارة أي جهة من الجهات"، بتعبيرهم.
وفي السياق ذاته، أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت أنه سيتم الاحتفاظ بصيغ التوقيت المعتمد حاليا مع تأخيرها بساعة واحدة، وذلك بناء على مخرجات اللقاء الجهوي التواصلي المنعقد اليوم الخميس مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وأعضاء تربويين بالأكاديمية الجهوية.
وقالت الأكاديمية في بلاغ لها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، إنه "حفاظا على الزمن المدرسي للمتعلمين وعدم المساس بالوضعية الحالية لاستعمالات الزمن، سيتم اعتماد في السلك الابتدائي نفس الصيغ المعمول بها حاليا مع إزاحة أوقات الدخول والخروج بساعة واحدة".
وبالنسبة للسلك الثانوي، يضيف البلاغ، "سيتم اعتماد في الفترة الصباحية الساعة التاسعة إلى الواحدة زوالا، وفي الفترة المسائية، من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة السابعة مساء"، موضحا أن "لمجالس تدبير المؤسسات التعليمية الصلاحية من أجل اعتماد التوقيت الشتوي كما جرت العادة في الحصص المسائية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
جربو كولشي ، المظاهرات كل نهار ما شفتها في حتى دولة ماذا هاذا؟
العدل والاحسان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الاشتراكي؟؟؟؟؟ منيب؟؟؟؟؟؟؟؟
شكون؟؟؟؟؟؟؟؟
الدولة خصها تحقق في هادشي.
العدالة والتنمية ؟؟؟؟؟؟؟
ما بقيت نفهم والو لان اعداء المغرب كثرو.
يا مغاربة عنداكو اي غروكم راهم غادي يخرجو عليكم او حتى هاداك الفتات ما يبقاش.
الإجابة الصحيحة و الصريحة ، عند أولئك الذين
قرروا و تشبتوا بالتوقيت الصيفي .
ما عدا ذلك ، أي مواطن تسأله ، يجيبك بكل عفوية
أنه لا يعجبه أو لايناسبه التوقيت الصيفي في عز فصلي
الخريف و الشتاء .
من غير ذلك لا شيء على باله.