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كُتّاب وآراء
تلاميذ في وزان: "راك غادي فالخسران أحمادي"
احتج المئات من التلميذات والتلاميذ من الثانوية التأهيلية ابن زهر، والثانوية الإعدادية مولاي عبد الله الشريف، وثانوية القرطبي، أمام مقر عمالة إقليم وزان، للمطالبة بعودة التوقيت الرسمي للمغرب الموافق لتوقيت غرينتش، وإلغاء الساعة الإضافية التي قالوا إنها تقض مضجعهم وتؤثر على تحصيلهم الدراسي وراحتهم البيولوجية.
وتجمهر التلاميذ في وقفة احتجاجية حاشدة وغاضبة، وسط تعزيزات أمنية، رافعين شعارات مطالبة بإلغاء الساعة الإضافية، واصفين قرار ترسيمها بالمشؤوم وغير المناسب لولوج قاعات الدرس، سواء خلال الفترة الصباحية، أو في الفترة المسائية التي يحرمون فيها من وجبة الغذاء.
وردد الغاضبون شعارات منددة بقرار ترسيم الساعة الإضافية، من قبيل: "الشعب يريد إسقاط الساعة"، "هذا عيب هذا عار التعليم في خطر"، "راك غادي فالخسران أحمادي".
جدير الذكر أن احتجاجات مماثلة شهدتها الثانوية التأهيلية بزومي، وعرفت الوقفة الاحتجاجية بوزان رشق بوابة إعدادية إمام مالك بالحجارة، قبل أن تعمد عناصر القوات المساعدة والسلطات المحلية إلى احتواء الوضع وثني مثيري الشغب عن ذلك.