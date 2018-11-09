24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التعديل الوزاري يكرس قطيعة السبسي والشاهد (5.00)

  2. تلاميذ يحتجون ضد الساعة بجهة درعة تافيلالت (5.00)

  3. احتجاز واغتصاب عنيف يورطان شخصين بأكادير (5.00)

  4. هذه تفاصيل قتل تونسي في "كابانو" بوزنيقة .. نهب واعتداء وذبح (3.00)

  5. غوتيريس يؤيد الدعوة إلى حوار مغربي جزائري (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تلاميذ في وزان: "راك غادي فالخسران أحمادي"

تلاميذ في وزان: "راك غادي فالخسران أحمادي"

تلاميذ في وزان: "راك غادي فالخسران أحمادي"
هسبريس من وزان
الجمعة 09 نونبر 2018 - 08:20

احتج المئات من التلميذات والتلاميذ من الثانوية التأهيلية ابن زهر، والثانوية الإعدادية مولاي عبد الله الشريف، وثانوية القرطبي، أمام مقر عمالة إقليم وزان، للمطالبة بعودة التوقيت الرسمي للمغرب الموافق لتوقيت غرينتش، وإلغاء الساعة الإضافية التي قالوا إنها تقض مضجعهم وتؤثر على تحصيلهم الدراسي وراحتهم البيولوجية.

وتجمهر التلاميذ في وقفة احتجاجية حاشدة وغاضبة، وسط تعزيزات أمنية، رافعين شعارات مطالبة بإلغاء الساعة الإضافية، واصفين قرار ترسيمها بالمشؤوم وغير المناسب لولوج قاعات الدرس، سواء خلال الفترة الصباحية، أو في الفترة المسائية التي يحرمون فيها من وجبة الغذاء.

وردد الغاضبون شعارات منددة بقرار ترسيم الساعة الإضافية، من قبيل: "الشعب يريد إسقاط الساعة"، "هذا عيب هذا عار التعليم في خطر"، "راك غادي فالخسران أحمادي".

جدير الذكر أن احتجاجات مماثلة شهدتها الثانوية التأهيلية بزومي، وعرفت الوقفة الاحتجاجية بوزان رشق بوابة إعدادية إمام مالك بالحجارة، قبل أن تعمد عناصر القوات المساعدة والسلطات المحلية إلى احتواء الوضع وثني مثيري الشغب عن ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.